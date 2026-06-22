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SMN: continúa el alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo para Entre Ríos y otras 13 provincias. Anticipan intensas heladas durante toda la semana.

22 de junio 2026 · 21:10hs
El SMN avisó que continúa el alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos. 

Foto: UNO/Mateo Oviedo

El SMN avisó que continúa el alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por bajas temperaturas para gran parte del territorio entrerriano. El organismo advirtió que el fenómeno puede tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

LEER MÁS: Entre Ríos: el SMN prevé días de mucho frío para la semana que inicia

El ingreso de una intensa masa de aire polar coincidió con el inicio del invierno astronómico y provocará jornadas con temperaturas muy inferiores a los valores habituales para esta época del año.

El clima en Entre Ríos comenzará a mejorar este viernes.

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El SMN emitió una alerta amarillo por tormentas para 10 departamentos entrerrianos. 

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La advertencia también alcanza a sectores de Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chaco, Formosa, Tucumán, San Luis, La Rioja, Salta y Jujuy, donde se prevén condiciones similares durante los próximos días.

Qué dice el SMN para Entre Ríos

Según detalló el organismo nacional, los departamentos comprendidos por el aviso son La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, Colón, Villaguay, Paraná, San Salvador, Uruguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Diamante y Nogoyá.

En este marco, las autoridades meteorológicas señalaron que las bajas temperaturas podrían representar un riesgo para los grupos más vulnerables, por lo que recomendaron extremar los cuidados durante las jornadas más frías.

SMN Alerta amarilla temperaturas Entre Ríos
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