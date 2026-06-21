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Seguirán detenidos los acusados de atacar al presunto homicida de Jazmín González

La Justicia prorrogó hasta agosto la prisión preventiva de los acusados de atacar al presunto homicida de Jazmín González.

21 de junio 2026 · 11:11hs
Seguirán detenidos los acusados de atacar al presunto homicida de Jazmín González

Seguirán detenidos los acusados de atacar al presunto homicida de Jazmín González

La justicia de Paraná resolvió extender la prisión preventiva para Facundo Martínez y Emiliano Héctor Strack, quienes se encuentran imputados por los delitos de homicidio en grado de tentativa y coacciones agravadas. La medida, dictada por el juez de Garantías Eduardo Ruhl, establece que ambos imputados continuarán privados de su libertad hasta el 18 de agosto de 2026. Es decir, hasta después de la feria judicial. Este caso guarda una estrecha relación con el asesinato de Jazmín González, una adolescente de 16 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza el 19 de octubre de 2025 en el barrio Bajada Grande de Paraná. Por ese crimen se investiga a Yamil Cabrera, de 21 años, quien actualmente cumple arresto domiciliario.

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Apenas tres horas después del fallecimiento de la joven, Martínez y Strack se habrían dirigido a la vivienda de Cabrera en el barrio Mosconi I al grito de "¡Sacalo al Yamil!". Según la acusación, Martínez ingresó al domicilio armado con una cuchilla de carnicero y atacó brutalmente a Cabrera, provocándole heridas de gravedad en el abdomen, el tórax y la cabeza, además de herir al padre del joven cuando intentó intervenir. Mientras tanto, Strack habría esperado en la puerta, actuando de forma conjunta en el ataque.

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Durante la audiencia, el fiscal Laureano Dato fundamentó la necesidad de mantener la medida de coerción para garantizar el avance del proceso y proteger a los testigos. En sus palabras textuales, Dato manifestó: "Fiscalía viene a esta audiencia a solicitar la prórroga de la prisión preventiva en los mismos términos que vienen cumpliendo los imputados hasta el día de la fecha, es decir, en el caso de Facundo Martínez en la Unidad Penal 1 y en el caso de Emiliano Strack, bajo la modalidad de arresto domiciliario".

Amedrentamiento

El fiscal hizo especial hincapié en el nivel de amedrentamiento que ha rodeado la causa, vinculándolo con el segundo hecho imputado: "Como sabemos también y forma parte de la imputación del segundo hecho que tiene que ver con coacciones agravadas, es la amenaza de bomba al Hospital San Martín exigiendo la entrega de Yamil Cabrera. Con ese nivel de entorpecimiento es imposible que los testigos vayan a declarar sin temor".

Asimismo, Dato subrayó que la gravedad del hecho y los antecedentes de los acusados refuerzan el riesgo procesal: "La calificación legal es la homicidio en grado tentativa, cuya pena en expectativa, en caso de resultar acreditada la culpabilidad de ambos imputados, es de cumplimiento efectivo. Cabe recordar que en el caso de Strack tiene antecedentes computables".

Finalmente, el fiscal concluyó que la prórroga es indispensable para llegar a la instancia de juicio sin contratiempos:"Para la realización del juicio es necesario que los testigos declaren sin ningún tipo de interferencia de los imputados".

La extensión del plazo hasta agosto responde también a la necesidad de incorporar una pericia psicológica y psiquiátrica solicitada por la defensa de Martínez, a cargo del abogado Javier Aiani, y a la proximidad de la feria judicial, tras lo cual se espera realizar la audiencia de elevación de la causa a juicio.

Jazmín González detenidos Juicio Paraná Justicia
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