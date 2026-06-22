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Condenan a 3 años y 4 meses de prisión a un joven por homicidio en exceso de legítima defensa

Oscar Ramón Ramíres fue condenado a 3 años y 4 meses tras matar a Claudio Fabián Ayala en 2024 en Paraje Las Delicias, departamento Federal.

22 de junio 2026 · 12:35hs
Condenan a 3 años y 4 meses de prisión a un joven por homicidio en exceso de legítima defensa

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Pablo Garrera Allende, impuso hoy la pena de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, más accesorias legales, a Oscar Ramón Ramíres, de 29 años, quien el 4 de junio pasado fue declarado culpable y autor penalmente responsable del delito de Homicidio simple, en exceso de legítima defensa, por un jurado popular reunido en la ciudad de Federal.

El joven fue quien dio muerte a Claudio Fabián Ayala, de 25 años, durante un enfrentamiento ocurrido la madrugada del 30 de noviembre de 2024 en Paraje Las Delicias, departamento Federal.

Una joven quedó en estado crítico en Concordia tras ser atropellada por un Ford Ka que se desplazó sin conductor.

Una joven está grave tras ser atropellada por un auto que se movió sin conductor en Concordia

hallaron sin vida a un joven que era intensamente buscado en la ciudad de Federación. 

Federación: hallaron sin vida a un joven que era intensamente buscado

El magistrado también dispuso la continuidad de la prisión preventiva de Ramíres, que tras conocerse la sentencia fue trasladado de inmediato a la Unidad Penal Número 1 de Paraná, donde permanecerá hasta que la resolución quede firme.

LEER MÁS: Una joven está grave tras ser atropellada por un auto que se movió sin conductor en Concordia

Audiencia de cesura

En la audiencia de cesura, efectuada el 11 de junio pasado en los Tribunales de Concordia, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Eugenia Molina y el fiscal Martín Irurueta, solicitó una pena de tres años y seis meses de prisión, planteo al que adhirió el abogado Leonardo Millicovsky, quien ejerció la querella particular.

Por su parte la defensora pública María del Carmen Molares y el defensor oficial Eduardo Garay, que asistieron a Ramíres, pidieron una condena de un año y seis meses.

Se trató del juicio por jurados número 162 que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Joven Homicidio
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