La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos vuelve a presentar el "Canto de Alabanza"

Luego de convocar a más de 600 personas en Paraná, la producción dirigida por Luis Gorelik llegará a Libertador San Martín.

La presentación estará bajo la dirección artística de Luis Gorelik y reunirá a un amplio elenco integrado por músicos, coreutas y solistas. Participarán Andrés Mernes en tenor, Marisú Pavón en soprano y Marina Silva en soprano. También se sumarán el Coro Cantus Firmus de la Asociación Verdiana de Paraná, dirigido por Miguel Otti Gómez, y el Coro de la Universidad Adventista del Plata, conducido por Denny Luz.

La propuesta llega a Libertador San Martín luego de una destacada presentación en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde más de 600 personas asistieron para escuchar esta obra de gran formato, considerada una de las composiciones más singulares del repertorio romántico alemán.

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

“Canto de Alabanza” ocupa un lugar especial dentro de la producción de Mendelssohn. A diferencia de una sinfonía tradicional, incorpora una extensa segunda parte coral que transforma la experiencia musical en una propuesta cercana al oratorio, donde la orquesta y las voces construyen un relato común.

La obra comienza con tres movimientos puramente orquestales y luego incorpora las intervenciones de los solistas y del coro. Esa combinación permite transitar distintos climas expresivos, desde momentos de gran solemnidad hasta pasajes de intensa luminosidad, una característica que convirtió a la composición en una de las más reconocidas del autor.

Música para la gente

La magnitud de la propuesta exige la participación conjunta de numerosos intérpretes y una cuidadosa preparación musical. Por ese motivo, cada presentación representa un importante trabajo colectivo entre la orquesta, los directores corales y los cantantes convocados.

Mendelssohn compuso esta obra en 1840 para conmemorar los 400 años de la invención de la imprenta de tipos móviles desarrollada por Johannes Gutenberg, un acontecimiento que modificó profundamente la circulación del conocimiento y la cultura en Occidente.

La composición fue concebida como una celebración de ese hito histórico. A través de sus textos y de su construcción musical, propone una reflexión sobre la luz, el conocimiento y la posibilidad de transmitir ideas a nuevas generaciones.

Con el paso de los años, la obra generó numerosos debates entre especialistas debido a su clasificación dentro del catálogo del compositor. Durante mucho tiempo fue conocida como Sinfonía N°2, aunque investigaciones posteriores señalaron que Mendelssohn nunca publicó una sinfonía con esa numeración durante su vida.

De hecho, el compositor había reservado otros números para obras que luego revisó o dejó inéditas. Décadas después de su muerte, editores incorporaron “Lobgesang” dentro de la secuencia de sinfonías por razones prácticas de catalogación. Sin embargo, estudios recientes y el nuevo catálogo oficial de las obras de Mendelssohn la ubican entre sus composiciones vocales sacras.

Más allá de estas discusiones académicas, “Canto de Alabanza” conserva un lugar destacado dentro de la música del siglo XIX por la riqueza de su escritura, la amplitud de sus recursos sonoros y la manera en que integra orquesta, coro y voces solistas en una misma construcción artística.

La presentación en Libertador San Martín permitirá que el público de la región vuelva a encontrarse con una producción de gran escala impulsada por la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, organismo que en los últimos años ha desarrollado conciertos sinfónicos, propuestas educativas y proyectos junto a distintas instituciones culturales y académicas.

La participación de los coros invitados aporta además una dimensión colectiva a la iniciativa, fortaleciendo los vínculos entre organismos artísticos de distintos puntos de la provincia y ampliando el alcance de la obra.