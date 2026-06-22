APB: Talleres y Recreativo abren las semifinales del Torneo Apertura

Este lunes, desde las 21, el Rojo recibirá al Bochas, en una de las semifinales del campeonato de Primera A de la APB.

Talleres fue el mejor de la fase regular del campeonato de la APB.

Este lunes, desde las 21, Talleres y Recreativo pondrán en marcha una de las series semifinales del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) . El partido se jugará en el estadio Raúl Bibi Gómez.

El Rojo llega a esta instancia tras finalizar primero en la Fase Regular y eliminar a Echagüe en cuartos de final. Ahora buscará hacerse fuerte en casa para comenzar la serie con una victoria.

Por su parte, el Bochas viene de dejar en el camino a Quique Club en dos partidos y, tras su participación en la Liga Federal, intentará dar el golpe como visitante y quedarse con el primer punto de la llave.

Una serie que promete emociones entre dos equipos que llegan en un gran momento.

El partido se podrá ver en vivo por Básquet Paraná TV (YouTube).