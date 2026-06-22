Liga Paranaense: se reprogramaron los partidos de la 10ª fecha

Este martes jugarán Peñarol y Don Bosco en uno de los duelos de la Liga Paranaense que estaban pendiente. El capítulo se completará el miércoles.

Neuquén es el líder del campeonato de la Liga Paranaense.

Desde la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) informaron que los partidos de la 10ª fecha que no se disputaron el pasado sábado por las lluvias caídas en la jornada anterior, se disputarán entre martes y miércoles para cerrar el capítulo.

Este martes, desde las 16.30 (Sub 20 a las 14.30), Peñarol recibirá en el Aníbal Giusti de barrio Pirola a Don Bosco.

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La 10ª fecha de la Liga Paranaense se jugará de manera parcial

El capítulo se completará el miércoles con tres partidos. A las 18 (Sub 20 a las 16) jugarán Universitario-Sportivo Urquiza y San Benito-Ciclón del Sur; mientras que a las 20 (Sub 20 a las 18) se medirán Argentino Juniors-Oro Verde.

Vale destacar que los resultados del sábado fueron Club VF 2-Belgrano 1, Neuquén 3-0 Formación Independiente y Camioneros 3-4 Instituto.