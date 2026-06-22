Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Liga Paranaense: se reprogramaron los partidos de la 10ª fecha

Este martes jugarán Peñarol y Don Bosco en uno de los duelos de la Liga Paranaense que estaban pendiente. El capítulo se completará el miércoles.

22 de junio 2026 · 18:43hs
Neuquén es el líder del campeonato de la Liga Paranaense.

Prensa LPF

Neuquén es el líder del campeonato de la Liga Paranaense.

Desde la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) informaron que los partidos de la 10ª fecha que no se disputaron el pasado sábado por las lluvias caídas en la jornada anterior, se disputarán entre martes y miércoles para cerrar el capítulo.

Este martes, desde las 16.30 (Sub 20 a las 14.30), Peñarol recibirá en el Aníbal Giusti de barrio Pirola a Don Bosco.

Así luce la cancha de Los Toritos, que este sábado no tendrá acción por la Liga Paranaense.

La 10ª fecha de la Liga Paranaense se jugará de manera parcial

Lionel Messi, el máximo anotador de la historia de la Copa del Mundo.

Lionel Messi no ocultó su felicidad por el inicio del Mundial 2026

El capítulo se completará el miércoles con tres partidos. A las 18 (Sub 20 a las 16) jugarán Universitario-Sportivo Urquiza y San Benito-Ciclón del Sur; mientras que a las 20 (Sub 20 a las 18) se medirán Argentino Juniors-Oro Verde.

Vale destacar que los resultados del sábado fueron Club VF 2-Belgrano 1, Neuquén 3-0 Formación Independiente y Camioneros 3-4 Instituto.

Liga Paranaense Peñarol Don Bosco Fútbol
Noticias relacionadas
Talleres fue el mejor de la fase regular del campeonato de la APB.

APB: Talleres y Recreativo abren las semifinales del Torneo Apertura

messi hizo historia: supero a klose y es el maximo goleador de los mundiales

Messi hizo historia: superó a Klose y es el máximo goleador de los Mundiales

Lionel Messi le está dando la victoria a la Selección Argentina.

La Selección Argentina ganó y está en los 16avos de final del Mundial 2026

entre rios finalizo segundo en el argentino de mini basquet de la region nea

Entre Ríos finalizó segundo en el Argentino de Mini Básquet de la Región NEA

Ver comentarios

Lo último

La provincia aumentó un 20% las partidas destinadas a comedores escolares

La provincia aumentó un 20% las partidas destinadas a comedores escolares

Grupo Bagó compró Eriochem, el laboratorio entrerriano que emplea a 280 personas y opera en tres países

Grupo Bagó compró Eriochem, el laboratorio entrerriano que emplea a 280 personas y opera en tres países

Liga Paranaense: se reprogramaron los partidos de la 10ª fecha

Liga Paranaense: se reprogramaron los partidos de la 10ª fecha

Ultimo Momento
La provincia aumentó un 20% las partidas destinadas a comedores escolares

La provincia aumentó un 20% las partidas destinadas a comedores escolares

Grupo Bagó compró Eriochem, el laboratorio entrerriano que emplea a 280 personas y opera en tres países

Grupo Bagó compró Eriochem, el laboratorio entrerriano que emplea a 280 personas y opera en tres países

Liga Paranaense: se reprogramaron los partidos de la 10ª fecha

Liga Paranaense: se reprogramaron los partidos de la 10ª fecha

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Desempleo: según el Indec, la tasa en el primer trimestre fue del 7,8%

Desempleo: según el Indec, la tasa en el primer trimestre fue del 7,8%

Policiales
Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Santa Elena: detenido por un violento episodio de violencia de género

Santa Elena: detenido por un violento episodio de violencia de género

Condenan a 3 años y 4 meses de prisión a un joven por homicidio en exceso de legítima defensa

Condenan a 3 años y 4 meses de prisión a un joven por homicidio en exceso de legítima defensa

Concordia: declararon la extinción de la acción penal en el caso Rebollo tras la muerte del imputado

Concordia: declararon la extinción de la acción penal en el caso Rebollo tras la muerte del imputado

Ovación
Liga Paranaense: se reprogramaron los partidos de la 10ª fecha

Liga Paranaense: se reprogramaron los partidos de la 10ª fecha

APB: Talleres y Recreativo abren las semifinales del Torneo Apertura

APB: Talleres y Recreativo abren las semifinales del Torneo Apertura

Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

Calentaron la noche en el Club Ministerio

Calentaron la noche en el Club Ministerio

Boca acordó con Argentinos y cerró a Lozano, el primer refuerzo para Arruabarrena

Boca acordó con Argentinos y cerró a Lozano, el primer refuerzo para Arruabarrena

La provincia
La provincia aumentó un 20% las partidas destinadas a comedores escolares

La provincia aumentó un 20% las partidas destinadas a comedores escolares

Grupo Bagó compró Eriochem, el laboratorio entrerriano que emplea a 280 personas y opera en tres países

Grupo Bagó compró Eriochem, el laboratorio entrerriano que emplea a 280 personas y opera en tres países

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos vuelve a presentar el Canto de Alabanza

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos vuelve a presentar el "Canto de Alabanza"

Entre Ríos: retrocede el empleo formal y hay menos empleadores

Entre Ríos: retrocede el empleo formal y hay menos empleadores

El gobierno adelanta al viernes el feriado por el Día del Trabajador Estatal 

El gobierno adelanta al viernes el feriado por el Día del Trabajador Estatal 

Dejanos tu comentario