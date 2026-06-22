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Noruega venció a Senegal y definirá con Francia el primer puesto

Noruega por 3-2 a los africanos. Para los nórdicos convirtieron Pedersen y Haaland por duplicado. Ismaila Sarr descontó dos veces para Los Leones de Teranga.

22 de junio 2026 · 23:10hs
Noruega también se clasificó.

Noruega también se clasificó.

Noruega le ganó por 3-2 a Senegal en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial. Con dos goles de Erling Haaland y uno de Marcus Pedresen, los Vikingos Rojos superaron a los africanos y se ubican por debajo de Francia en el Grupo I.

Los escandinavos tuvieron la ventaja durante todo el encuentro. A los 13 minutos del primer tiempo, Pedersen marcó el primero, a poco de haber ingresado en lugar de Julian Ryerson. Ya en el complemento, Haaland, que había tenido un tiro en el palo tras un error del arquero Édouard Mendy, logró estirar la ventaja.

Haaland marcó dos goles para Noruega.

Noruega le ganó a Irak 4 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026

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Unos minutos después llegó una ráfaga. Ismaila Sarr descontó para los africanos y, al rato, el Androide convirtió el segundo en su cuenta y el tercero para los Vikingos. En el tiempo de descuento, Sarr volvió a acortar la distancia en el marcador.

Lo que sigue Noruega y para Senegal

En la próxima fecha, Noruega se enfrentará ante Francia en la pelea por el primer puesto del Grupo. Por el otro lado, Senegal jugará frente a Irak en la disputa del tercer lugar (ambos están con cero puntos).

Noruega Senegal Francia Mundial 2026
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