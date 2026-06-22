El hombre era buscado desde la noche del domingo luego de abandonar su vehículo sobre el puente del río Colastiné, en la Ruta 168

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Fue encontrado con vida el hombre que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168, en Santa Fe; el hallazgo se produjo este lunes al mediodía en una zona de islas ubicada sobre la costa del río Colastiné, luego de más de 12 horas de intensa búsqueda.

Tras el hallazgo, los equipos de rescate lo trasladaron hasta las instalaciones del Club Caza y Pesca, donde recibió atención médica debido a que presentaba síntomas compatibles con un cuadro de hipotermia.

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El operativo movilizó a distintas fuerzas de seguridad y organismos de emergencia que trabajaron durante toda la noche y la mañana para intentar localizarlo.

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Un operativo que se extendió durante horas

La búsqueda comenzó luego de que automovilistas alertaran sobre la presencia de un Volkswagen Gol Trend gris detenido sobre el puente del río Colastiné, en la Ruta Nacional 168.

El vehículo se encontraba estacionado en el carril lento con sentido hacia Paraná, situación que generó preocupación y motivó la intervención de las autoridades. Según publicó Uno Santa Fe, en el parabrisas había una nota con la inscripción "SOS" y dos números telefónicos. Su propietario, identificado como B. A. R., de 45 años y oriundo de Paraná, permanecía con paradero desconocido.

A partir de los números telefónicos consignados en la nota, y tras la intervención policial, los efectivos tomaron contacto con un hombre que se identificó como hermano del propietario del vehículo. El familiar se presentó en el lugar y aportó datos sobre el titular del rodado, aunque los intentos por comunicarse directamente con B. A. R. resultaron infructuosos.

A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo de rastrillaje que incluyó embarcaciones, patrullas terrestres y equipos especializados. Participaron efectivos de Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, la Policía de Santa Fe y personal del sistema de emergencias.

Rastrillajes en el río y las islas

Durante la mañana del lunes, las tareas se intensificaron con la incorporación de buzos tácticos y personal de la Sección Canes de la Policía provincial. Los rastrillajes se realizaron tanto en el cauce del río como en sectores de costa e islas cercanas al puente.

Las condiciones del operativo estuvieron marcadas por la fuerte correntada y el oleaje característico del río Colastiné, factores que dificultaron el trabajo de los equipos de búsqueda.

A pesar de esas complicaciones, los efectivos continuaron recorriendo distintos sectores de la zona hasta lograr localizar al hombre.

El hallazgo

Cerca del mediodía, los rescatistas encontraron al hombre con vida en una zona de islas ubicada sobre la orilla del río. De inmediato fue asistido y trasladado hasta el Club Caza y Pesca, donde profesionales del servicio de emergencias 107 realizaron las primeras evaluaciones médicas.

Las autoridades informaron que presentaba un cuadro de hipotermia producto de las bajas temperaturas y del tiempo transcurrido en el lugar.

Posteriormente continuó bajo observación médica para determinar su evolución.

Continúan las actuaciones

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales acerca de cómo logró llegar hasta el sector donde fue encontrado ni las circunstancias en las que permaneció durante las horas que estuvo desaparecido.

Tampoco se informó oficialmente qué motivó el abandono del vehículo sobre el puente ni si el hombre realizó algún desplazamiento por sus propios medios antes de ser localizado.

Las actuaciones continuarán para reconstruir los hechos y establecer con precisión lo ocurrido desde el momento en que fue visto por última vez hasta su hallazgo.

El resultado positivo del operativo puso fin a una intensa búsqueda que mantuvo en alerta a familiares, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia durante gran parte de la jornada.