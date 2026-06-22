La provincia aumentó un 20% las partidas destinadas a comedores escolares.

El Ministerio de Desarrollo Humano dispuso un incremento del 20% en las partidas destinadas a los comedores escolares de la provincia de Entre Ríos, con el objetivo de fortalecer la calidad nutricional de las prestaciones alimentarias que reciben niños y adolescentes en toda la provincia.

La actualización ya fue aprobada y comenzará a verse reflejada en las acreditaciones que perciban las escuelas durante los próximos días. La medida alcanza a las partidas destinadas a las raciones de los alumnos que asisten a los comedores escolares y forma parte del seguimiento permanente que realiza la cartera provincial para acompañar el funcionamiento de estos espacios en todo el territorio entrerriano.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó que la decisión responde a una política integral impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio para fortalecer el acompañamiento a las infancias y garantizar mejores condiciones en toda la provincia. "Sabemos que una alimentación adecuada es fundamental para el desarrollo de los chicos. Por eso, además de actualizar las partidas para que las escuelas puedan sostener un servicio de calidad, seguimos trabajando en fortalecer todo el sistema alimentario escolar".

Comedores escolares

El director de Comedores, Lautaro Azzalini, señaló: "La provincia está realizando un importante esfuerzo presupuestario para incrementar en un 20% las partidas destinadas a los comedores escolares, acompañando el contexto económico actual. Garantizar que los chicos reciban un servicio alimentario de calidad en las escuelas es una prioridad para nuestra gestión". El funcionario destacó además que la actualización de los montos busca sostener el poder de compra de las instituciones educativas, permitiendo que continúen accediendo a los insumos necesarios para ofrecer menús equilibrados y adecuados a las necesidades nutricionales de los estudiantes.

La medida se enmarca en las acciones que el Ministerio de Desarrollo Humano viene impulsando para acompañar a las infancias y adolescencias entrerrianas, entendiendo que una alimentación adecuada constituye una herramienta fundamental para el bienestar, el desarrollo integral y el fortalecimiento de las trayectorias educativas. En ese sentido, la provincia continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas al cuidado y la promoción de derechos de niños y adolescentes, mediante estrategias que articulan acompañamiento alimentario, inclusión