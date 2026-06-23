Argelia venció a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J

Argelia, que venía de caer en el debut frente a la Albiceleste, logró su primera victoria ante los asiáticos 2 a 1 y se juega la clasificación ante Austria.

Argelia venció 2-1 a Jordania en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en un partido que tuvo como consecuencia directa la confirmación de Argentina como líder indiscutido del Grupo J del Mundial 2026. Los goles de Nadhir Benbouali (minuto 69) y Amine Gouiri (minuto 82) le permitieron al conjunto africano remontar el tanto tempranero de Nizar Al-Rashdan para los jordanos, que se adelantaron en el marcador a los 36 minutos.

El partido, disputado en la noche del lunes 22 de junio, comenzó con una sorpresa. Jordania, en su primera participación en una Copa del Mundo, tomó la delantera gracias a Al-Rashdan, quien aprovechó una acción colectiva para batir al arquero argelino Luca Zidane. El resultado se mantuvo durante todo el primer tiempo y dejó a Argelia ante la posibilidad de quedar virtualmente eliminada.

La reacción del equipo dirigido por Vladimir Petkovic llegó en la segunda mitad con los cambios. Benbouali, uno de los jugadores que ingresó al inicio del complemento, se elevó en el área tras un córner y conectó un cabezazo que venció al portero jordano Yazeed Abulaila para igualar el marcador. Minutos más tarde, Gouiri selló la remontada con el 2-1 definitivo.

Gracias al triunfo de Argelia

Con este resultado, Argentina cierra matemáticamente la primera posición del grupo con 6 puntos y diferencia de gol de +5, producto de sus victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0). La Albiceleste, que el 22 de junio vio a Lionel Messi convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con un doblete ante los austríacos, ya no depende de ningún resultado ajeno para liderar la zona.

La tabla del Grupo J quedó así: Argentina (6 puntos), Austria (3), Argelia (3 puntos) y Jordania (0 puntos). La última jornada, prevista para el 27 de junio, enfrentará a Argentina con Jordania en el Arrowhead Stadium de Kansas City, y a Argelia con Austria, partido en el que ambos equipos se jugarán el segundo boleto a los octavos de final.