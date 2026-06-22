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Santa Elena: detenido por un violento episodio de violencia de género

Al escuchar los pedidos de auxilio de la víctima, un ciudadano intervino de inmediato y logró reducir al agresor. Ocurrió en Santa Elena

22 de junio 2026 · 13:31hs
Santa Elena: detenido tras protagonizar un violento episodio de violencia de género

Santa Elena: detenido tras protagonizar un violento episodio de violencia de género

Un hombre fue detenido el pasado sábado por la noche luego de protagonizar un hecho de violencia de género en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Paraná y Entre Ríos,en Santa Elena,

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Un vecino socorrió a la víctima

El incidente comenzó cuando el agresor se presentó en el domicilio de su ex pareja, una mujer de 35 años. Tras un cruce de palabras el sujeto reaccionó de manera violenta, arremetiendo contra la propiedad y rompiendo de un golpe uno de los cristales de una ventana.

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La rápida acción de un vecino fue fundamental para evitar una tragedia. Al escuchar los pedidos de auxilio de la víctima, el ciudadano intervino de inmediato y logró reducir al agresor, manteniéndolo retenido hasta la llegada de los efectivos de la Comisaría de Santa Elena. Gracias a esta intervención, se evitó que la mujer sufriera agresiones físicas directas.

Tras ser informada de los hechos, la Fiscalía en turno dispuso la detención inmediata del individuo y el inicio de las actuaciones legales de rigor bajo la carátula de daños en contexto de violencia de género

Santa Elena Violencia de género detenido
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