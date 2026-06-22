Uno Entre Rios | Ovación | Messi

Le dieron el alta médica a Jorge Messi

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito durante la emisión de LAM. El padre de Lionel Messi continuará su recuperación en su hogar.

22 de junio 2026 · 22:36hs
Jorge Messi

Jorge Messi, padre de Lionel.

Ni bien arrancó LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito sorprendió con una noticia que trajo alivio y alegría: Jorge Messi, el padre de Lionel, recibió el alta médica y ya se encuentra en Rosario junto a Celia.

"Les mandamos un beso a Celia y a Jorge que están ya en Rosario, ya se volvieron, les dieron el alta, así que la mejor noticia además de la partido", reveló el conductor, contento por poder compartir la novedad.

Messi está en plena vigencia.

El Récord Guinness homologó cuatro marcas de Messi en el Mundial

Jorge Messi, padre de Lionel.

La familia de Lionel Messi informó sobre el estado de salud de Jorge Messi

El regreso de Jorge a su ciudad natal marca un cierre esperanzador para días que habían estado cargados de preocupación. La familia Messi, siempre bajo la mirada pública, atraviesa este momento con la tranquilidad de saber que la salud vuelve a estar en orden.

Qué había dicho la mamá de Lionel Messi tras el escándalo con Flor Peña

En medio de las repercusiones que dejó la difusión de información falsa sobre la salud de Jorge Messi y la polémica que involucró a Florencia Peña y Eduardo Feinmann, fue Celia Messi, madre de Lionel, quien decidió dar su palabra para llevar calma y aclarar cómo se encuentra su esposo.

Su testimonio salió a la luz a través de un intercambio de mensajes con Marina Calabró, que compartió en Primicias Ya (América TV) la conversación que mantuvo con la esposa de Jorge. Allí se conocieron detalles que hasta el momento no habían trascendido y que aportaron claridad sobre el conflicto mediático de los últimos días.

La periodista optó por comunicarse directamente con Celia para despejar dudas sobre el estado de salud de Jorge y también sobre cómo habían quedado las relaciones tras la controversia.

“Celia, perdón que moleste, soy Marina Calabró. ¿Cómo está Jorge? ¿Arreglado todo con Flor? ¿Con Feinmann?”, fue el mensaje que leyó la conductora en pleno programa.

La respuesta de Celia no tardó en llegar y fue categórica. Primero se refirió a lo que más preocupaba: la salud de Jorge Messi. “Hola Marina. Jorge, gracias a Dios, está mejor”, expresó, llevando alivio a quienes seguían de cerca su evolución. La confirmación de que el padre del capitán argentino atraviesa una recuperación favorable fue celebrada en el ciclo. Pero además, Celia se refirió al escándalo mediático que tuvo como protagonistas a Florencia Peña y Eduardo Feinmann.

Sobre la actriz y conductora, Celia fue clara: “Con Flor ya hablé”, dejando en evidencia que hubo un acercamiento y que el conflicto quedó atrás.

En cambio, su respuesta sobre el periodista fue breve y contundente: “Con Feinmann, no”.

Esa definición fue interpretada por los panelistas como una señal de que no existió ningún contacto con Feinmann y que tampoco habría indicios de reconciliación. La salud de Jorge Messi se había convertido en tema nacional después de que el periodista mencionara la información en Radio Mitre, generando un revuelo que puso a la familia en el centro de la escena.

La intervención de Celia sirvió para cerrar rumores y devolver tranquilidad, reafirmando que Jorge se encuentra mejor y que, al menos con Florencia Peña, las diferencias ya quedaron en el pasado.

Messi Lionel Messi
Noticias relacionadas
Messi y una nueva estatua. Esta vez en Victoria.

Messi ya tiene su homenaje en Victoria: inauguraron una figura caricaturesca en la Costanera

con vos siempre: el mensaje de antonela roccuzzo para messi tras la victoria ante argelia

"Con vos siempre": el mensaje de Antonela Roccuzzo para Messi tras la victoria ante Argelia

Lionel Messi y su vigencia a sus casi 39 años.

Messi igualó el récord de goles de Klose en Mundiales

Noruega también se clasificó.

Noruega venció a Senegal y definirá con Francia el primer puesto

Ver comentarios

Lo último

Noruega venció a Senegal y definirá con Francia el primer puesto

Noruega venció a Senegal y definirá con Francia el primer puesto

Le dieron el alta médica a Jorge Messi

Le dieron el alta médica a Jorge Messi

Repatriaron los restos de Gaspi desde Brasil

Repatriaron los restos de Gaspi desde Brasil

Ultimo Momento
Noruega venció a Senegal y definirá con Francia el primer puesto

Noruega venció a Senegal y definirá con Francia el primer puesto

Le dieron el alta médica a Jorge Messi

Le dieron el alta médica a Jorge Messi

Repatriaron los restos de Gaspi desde Brasil

Repatriaron los restos de Gaspi desde Brasil

Francia aplastó a Irak y selló su pase a 16vos del Mundial

Francia aplastó a Irak y selló su pase a 16vos del Mundial

El oficialismo logró desinflar la sesión opositora por Manuel Adorni

El oficialismo logró desinflar la sesión opositora por Manuel Adorni

Policiales
Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Santa Elena: detenido por un violento episodio de violencia de género

Santa Elena: detenido por un violento episodio de violencia de género

Condenan a 3 años y 4 meses de prisión a un joven por homicidio en exceso de legítima defensa

Condenan a 3 años y 4 meses de prisión a un joven por homicidio en exceso de legítima defensa

Ovación
Mariano Werner disconforme en comparación con los Chevrolet

Mariano Werner disconforme en comparación con los Chevrolet

Liga Paranaense: se reprogramaron los partidos de la 10ª fecha

Liga Paranaense: se reprogramaron los partidos de la 10ª fecha

APB: Talleres y Recreativo abren las semifinales del Torneo Apertura

APB: Talleres y Recreativo abren las semifinales del Torneo Apertura

Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

Calentaron la noche en el Club Ministerio

Calentaron la noche en el Club Ministerio

La provincia
SMN: continúa el alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos

SMN: continúa el alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos

La provincia aumentó un 20% las partidas destinadas a comedores escolares

La provincia aumentó un 20% las partidas destinadas a comedores escolares

Grupo Bagó compró Eriochem, el laboratorio entrerriano que emplea a 280 personas y opera en tres países

Grupo Bagó compró Eriochem, el laboratorio entrerriano que emplea a 280 personas y opera en tres países

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos vuelve a presentar el Canto de Alabanza

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos vuelve a presentar el "Canto de Alabanza"

Entre Ríos: retrocede el empleo formal y hay menos empleadores

Entre Ríos: retrocede el empleo formal y hay menos empleadores

Dejanos tu comentario