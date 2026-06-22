Francia aplastó a Irak y selló su pase a 16vos del Mundial

Francia se impuso 3 a 0 al iraquí por la segunda fecha del Grupo I de la Copa del Mundo. Kylian Mbappé marcó dos goles.

Francia goleó 3 a 0 a Irak por la segunda fecha del Grupo I del Mundial y consolidó su mote de favoritos al título. Con dos tantos de Kylian Mbappé y uno de Ousmane Dembélé, Les Bleus sellaron su clasificación a dieciseisavos de final de la cita máxima. En el último partido de su zona los dirigidos por Didier Deschamps se medirán ante Noruega.