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Francia aplastó a Irak y selló su pase a 16vos del Mundial

Francia se impuso 3 a 0 al iraquí por la segunda fecha del Grupo I de la Copa del Mundo. Kylian Mbappé marcó dos goles.

22 de junio 2026 · 21:58hs
Kylian Mbappé marcó dos goles para Francia.

Kylian Mbappé marcó dos goles para Francia.

Francia goleó 3 a 0 a Irak por la segunda fecha del Grupo I del Mundial y consolidó su mote de favoritos al título. Con dos tantos de Kylian Mbappé y uno de Ousmane Dembélé, Les Bleus sellaron su clasificación a dieciseisavos de final de la cita máxima. En el último partido de su zona los dirigidos por Didier Deschamps se medirán ante Noruega.

El equipo galo se impuso con autoridad en un encuentro que fue detenido durante dos horas por tormentas eléctricas en Filadelfia.

Francia buscará la clasificación.

Francia e Irak se enfrentan en un duelo clave por la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026

Kylian Mbappé se perfila para goleador del Mundial 2026.

Francia inició con el pie derecho su participación en el Mundial 2026

En lo que se refiere a goleadores en Mundiales, Kylian Mbappé marcó dos goles y llegó a los 16 tantos en la cita ecuménica. Dos menos que Messi , que es ahora el máximo goleador.

Francia Irak Mundial 2026
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