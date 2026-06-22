Entre Ríos: retrocede el empleo formal y hay menos empleadores

El análisis de la dinámica laboral y de empleadores en la provincia de Entre Ríos a marzo 2026, fue difundido por CEPA

El análisis de la dinámica laboral y de empleadores en la provincia de Entre Ríos a marzo 2026, fue difundido por CEPA

El análisis de la dinámica laboral y de empleadores en la provincia de Entre Ríos a marzo 2026, fue difundido por CEPA

Un informe del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) que analiza las principales variables del mercado de trabajo de la provincia de Entre Rios publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), pone en foco en la evolución de los/as trabajadores/as registrados/as y empleadores durante los primeros veinticinco meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026.

Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal , con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados.

Las conclusiones

Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la cantidad de empleadores con trabajadores/as registrados/as se redujo en 1.075 casos (6,2%), pasando de 17.405 a 16.330.

En términos absolutos, el sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue la Construcción, que perdió 3.099 puestos entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Le sigue servicio de transporte y almacenamiento con 2.628 puestos perdidos. También registraron caídas significativas los sectores de administración pública, defensa y seguridad social con una reducción de 1.774 trabajadores en el mismo período y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con una pérdida de 1.263 puestos de trabajo.

En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción con una caída del 36,9% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Le siguen servicio de transporte y almacenamiento, con una retracción del 27,2% y servicios inmobiliarios del 20,3% en el mismo período.

En el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as cayó en 9.388 casos (-3,3%), al pasar de 281.045 en noviembre de 2023 a 271.657 en marzo de 2026.

El sector de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas fue el más golpeado del período, con una pérdida de 320 empleadores entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. En segundo lugar, se ubicó la industria manufacturera, que registró 130 empleadores menos, seguida por el servicio de transporte y almacenamiento, con una caída de 125 empleadores.

En términos relativos, el sector más afectado durante el período fue el de servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, que registró una caída del 19,9% en la cantidad de empleadores entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Luego, le siguieron la construcción, con una contracción del 15,8%, servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales con una merma del 14% y servicios profesionales, científicos y técnicos, que mostraron una disminución del 12,3%.

Si se analiza la reducción de empleadores por tamaño, los empleadores de hasta 500 trabajadores/as concentran una caída (1.074 casos menos). En contraste, los empleadores de más de 500 trabajadores/as disminuyeron en 1 pasando de 54 a 53.

Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño del empleador, se observa que hay un desbalance en términos de la pérdida de puestos de trabajo según tamaño de empresa: el 62,9% del total de la caída del empleo registrado (equivalente a -5.902 puestos) se produjo en empleadores con hasta 500 trabajadores/as. Mientras que el 37,1% se produjo en firmas con más de 500 trabajadores (-3.486 casos).

En términos porcentuales, mientras que los empleadores de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal en -2,6% (de 135.131 a 131.645), aquellos empleadores con 500 o menos trabajadores/as disminuyeron su dotación en -4,0% (de 145.914 a 140.012).