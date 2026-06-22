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Grupo Bagó compró Eriochem, el laboratorio entrerriano que emplea a 280 personas y opera en tres países

La firma farmacéutica de Colonia Avellaneda fue adquirida en su totalidad por el grupo empresario Bagó, que mantendrá las operaciones y proyecta expandirla.

22 de junio 2026 · 18:45hs
Grupo Bagó compró Eriochem

Grupo Bagó compró Eriochem, el laboratorio entrerriano que emplea a 280 personas y opera en tres países.

El laboratorio entrerriano Eriochem fue adquirido por Grupo Bagó, una de las compañías farmacéuticas de capitales privados más importantes del país, con más de 90 años de trayectoria. La operación se concretó este lunes 22 de junio e incluyó el ciento por ciento del paquete accionario de la firma, junto con sus filiales de Argentina, Uruguay y México.

La empresa continuará operando con normalidad y mantendrá sus fuentes laborales. Actualmente, la planta radicada en Colonia Avellaneda emplea a unas 280 personas y constituye la sede central de una compañía que desde sus orígenes apostó a la expansión internacional.

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Antonio Bouzada

Antonio Bouzada, hasta ahora presidente de Eriochem y uno de sus fundadores, explicó que el cambio de manos responde a la necesidad de dar un nuevo impulso al desarrollo de la empresa. “La escala en la producción va cobrando suma importancia a nivel global. La industria farmacéutica no es la excepción. Eriochem en manos de un tradicional grupo farmacéutico argentino, como lo es Bagó, va a tener una mejor y más profunda performance en el futuro”, sostuvo en declaraciones a Dos Florines.

El empresario consideró que se trata del cierre de una etapa al frente de la firma. “Creo haber cumplido un ciclo en la empresa. Para cobrar mayor expansión y relevancia empresarial, Eriochem necesita del respaldo económico y estructural que Bagó puede darle”, afirmó.

Bouzada también remarcó que la compañía continuará desarrollando sus actividades en todos sus aspectos y garantizó la continuidad de los puestos de trabajo. En una industria de alta complejidad tecnológica y exigentes estándares de calidad, el capital humano constituye uno de los principales activos para la generación de valor agregado.

Las plantas de Eriochem

Con la incorporación de Eriochem, la familia Bagó proyecta nuevas metas de crecimiento para la empresa, que además de su planta en Colonia Avellaneda cuenta con instalaciones en Canelones, Uruguay, y en Colonia San José Insurgentes, en Benito Juárez, México.

Fundada en el año 2000, Eriochem se especializa en la síntesis de ingredientes activos farmacéuticos y en la elaboración de inyectables líquidos y liofilizados destinados al tratamiento oncológico. Entre sus pilares estratégicos se destacan la integración vertical de procesos, la incorporación de tecnología como herramienta competitiva y una fuerte orientación hacia la internacionalización de sus mercados.

Bagó Eriochem laboratorio
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