Federación: incidentes y detenidos en pedido de Justicia por Thiago Ocampo

La protesta por la muerte Thiago Ocampo, en Federación, terminó con daños en una casa de la familia de un menor. Faltan datos de la autopsia

Tras los incidentes, Andrés Pessolani, l padre y abogado del joven hostigado brindó una entrevista en radio Omega y contó lo que vivie su familia en Federación.

La protesta por la muerte Thiago Ocampo, en Federación, terminó con daños en una casa de la familia de un menor. Faltan datos de la autopsia

El miércoles se realizó una manifestación de pedido de Justicia por la muerte de Thiago Ocampo, un joven de 18 años que fue hallado sin vida en una obra en construcción, en Federación.

La protesta se produjo mientras sigue abierta la investigación para determinar las circunstancias en que murió Ocampo , y aun sin conocerse los resultados finales de la autopsia.

En la esquina de Pío XII y Los Jazmines, los manifestantes arrojaron piedras sobre una vivienda de la familia de un joven señalado como el último que vio con vida a Thiago. Se trata de un menor de edad vinculado con la causa judicial derivada del siniestro vial ocurrido el 2 de abril sobre la Ruta Provincial 44, donde falleció la Familia Telliz.

Tras los incidentes, los manifestantes se trasladaron a la sede local de Fiscalía, donde mantuvieron una reunión con autoridades policiales.

La investigación

La fiscal Luciana Herman había adelantado que, en las cámaras de seguridad, se podía ver que Thiago habria ingrsado solo al lugar donde fue hallado muerto, y que los primeros resultados de la autopsia practicada en Concordia indican que el cuerpo del joven no presentaba golpes, traumatismos ni lesiones externas visibles. “No podemos afirmar una causa de muerte hasta contar con los análisis complementarios”, explicó. Éstos se analizan en un laboratorio de Paraná.

Además, se secuestraron en el lugar distintos elementos de interés para la causa, entre éstos el teléfono celular del joven, que está siendo peritado junto con otras evidencias recolectadas por los investigadores.

La fiscal no tiene conocimiento de que la víctima haya recibido amenazas y convocó a toda persona que pueda aportar información que se presentarse en la comisaría para dar su testimonio.

Mezcla de causas

Tras los incidentes, el padre y abogado del joven hostigado brindó una entrevista en radio Omega y dio cuenta del hostigamiento que recibe su hijo F.

Andrés Pessolani comenzó dándole el pésame a la familia del joven a quien dijo conocer porque era amigo de su hijo. “Vivió casi tres meses con F. en mi casa. Eran amigos, compartían su pasión por el trap”, dijo.

El hombre se negó a hablar del caso judicializado y se explayó sobre lo que está viviendo su familia en Federación. Lo atribuyó a que “mucha gente que, por ignorar ciertas cosas o porque fluyen algunos odios personales y políticos, relaciona cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad”.

El hombre aseguró que le rompieron la casa- heredada de sus abuelos- a pedradas.

En otro tramo de la entrevista señaló: “Mi familia es una familia de trabajo. Los que los conocen a los Pessolani saben quiénes son. Le he hecho mil gauchadas a muchas familias acá. Yo no tengo nada que ver con el narcotráfico. Yo no tengo nada que ver con andar robando vacas”, dijo ofuscado.

En ese sentido, denunció una operación política en su contra: “Me veo obligado a hacer esto porque la mamá dice que vio una de las cámaras. Me imagino que se refiere a la cámara que yo también vi. Anduve preocupado por Thiaguito buscándolo porque hay unas cuestiones detrás de las que yo no puedo hablar ahora porque no tienen que ver con asesinato; tienen que ver con otras cosas, con problemas de otra índole”, trató de aclarar.

“Se ve cuando Thiago ingresa solo a la casa. Hay otras cámaras que también muestran cuando viene caminando solo y hay otras que muestran con quién estaba antes y hay otras que muestran dónde estaba mi hijo, para qué lado fue, adónde fueron los demás. Pero nada tiene que ver entre el grupo de amigos que salieron ese día (...) me da una impotencia que estén utilizando el nombre. Estamos hablando de la muerte de alguien que se la vinculan a mi hijo y que están diciendo de que es impune. Cuando hablan de impunidad hablan de una familia, como si yo fuera narcotraficante”, expresó.

Por otra parte indicó que lo que se dice con odio contra su hijo, en realidad se lo están diciendo a Él, e invitó a los padres de Thiago a ir juntos a la Fiscalía a sacarse todas las dudas”.

Luego siguió en la defensa de su hijo: “F. no es psicópata, no tiene antecedentes de asesinato. Es más, un pibe golpeado. Cuando hubo todas las marchas anteriores (por la familia Telliz), le tuve que sacar yo el rifle de la boca porque casi se me mata. Esta vez yo no voy a dejar que me hagan lo que me hicieron con la familia Telliz. Respeté a la familia y no salimos a opinar porque si yo salgo a opinar interrumpo la labor de la justicia. Si yo digo qué fue lo que pasó, que no tiene nada que ver con un asesinato, estoy interfiriendo. Yo me callé la boca todo este tiempo... Me refiero a la causa Telliz. El respeto a la familia fue primero y después el respeto a la justicia”, se explayó.

Luego habló del hostigamiento que sufre su hijo: “Los carteles dicen ‘F. asesino", no piden justicia. Me mandaron capturas de un grupo anónimo, no era pedir justicia, era lincharme a mí, a mi hijo, a mi familia, matémoslo, prendámoslos fuego’ dicen”.

“Y si F. es culpable de algo, que vaya preso, no tengo problema, yo no estoy para protegerlo a mi hijo si mi hijo está tan enfermo de que va a matar a alguien. Ahora, yo le puedo asegurar que no. Vi ya un montón de cosas en el expediente que dicen claramente que no fue F. Pero además yo sé porque convivieron, eran amigos”, puntualizó.

Incidentes previos

Andrés Pessolani registra una serie de incidentes violentos en los que resultó detenido. En una oportunidad se ofuscó en un control de tránsito y arremetió contra los inspectores. En otra oportunidad se peleó a golpes de puño con una persona frente a un apart hotel luego de proferir amenazas. Según fuentes policiales, en la oportunidad el letrado se mostró desafiante y no acató las órdenes de los efectivos, por lo que fue detenido. Años antes había sido apuñalado durante un procedimiento judicial en el que el abogado notificaba a una persona en al ciudad de Chajarí.