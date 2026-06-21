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Calentaron la noche en el Club Ministerio

Se llevó a cabo una velada amateur en las instalaciones del Club Ministerio, donde se desarrollaron siete combates.

21 de junio 2026 · 20:01hs
El Jerónimo Wild y el santafesino Franco Anzillero protagonizaron la pelea de fondo en el Club Ministerio.

Gentileza Fran Frías

El Jerónimo Wild y el santafesino Franco Anzillero protagonizaron la pelea de fondo en el Club Ministerio.

Pasó otro evento boxístico en Paraná. En el gimnasio del Club Ministerio se desarrolló una velada amateur, evento que fue organizado por el excampeón argentino y sudamericano Ulises Cloroformo López. Hubo siete peleas de muy buen nivel en la entidad portuense.

Las peleas en el Club Ministerio

1ª Hasta 69 kilos, Bruno Godniac (Team Peligro) venció por puntos a Félix "El Travieso" Cabrera (Ministerio)

Ring, sillas y sonido preparados para el festival en Ministerio.

El gimnasio de Ministerio está listo para una nueva velada amateur

Cloroformo López acompañado por sus pupilos en el gimnasio de la entidad Albiverde.

Cloroformo López ultima detalles para su velada amateur

2ª Hasta 64 kilos, José Tornacue (Palacios Box) se impuso por RSC sobre Pedro Bekman (PayaBox)

3ª Hasta 69 kilos, Jonathan Gómez (Boxing Paraná) superó por puntos Roberto Azcona (Villaguay)

4ª Hasta 60 kilos, Johana Beber (PayaBox) derrotó en las tarjetas a Laura Luque (Santa Fe)

5ª Hasta 60 kilos, Elías Jaime (Peñarol) superó por puntos a Joaquín Noguera (Toa Fight)

6ª Hasta 64 kilos Nicolás Tobar (Santa Fe) derrotó a Dylan Zapata (Motobox)

7 ª Hasta 75 kilos, Jerónimo Wild (Toa Fight) le ganó por puntos a Franco Anzillero (Santa Fe)

Ministerio velada amateur Cloroformo López boxeo
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