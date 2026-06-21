Calentaron la noche en el Club Ministerio Se llevó a cabo una velada amateur en las instalaciones del Club Ministerio, donde se desarrollaron siete combates. 21 de junio 2026 · 20:01hs

Gentileza Fran Frías El Jerónimo Wild y el santafesino Franco Anzillero protagonizaron la pelea de fondo en el Club Ministerio.

Pasó otro evento boxístico en Paraná. En el gimnasio del Club Ministerio se desarrolló una velada amateur, evento que fue organizado por el excampeón argentino y sudamericano Ulises Cloroformo López. Hubo siete peleas de muy buen nivel en la entidad portuense.

Las peleas en el Club Ministerio 1ª Hasta 69 kilos, Bruno Godniac (Team Peligro) venció por puntos a Félix "El Travieso" Cabrera (Ministerio)

El gimnasio de Ministerio está listo para una nueva velada amateur Cloroformo López ultima detalles para su velada amateur

2ª Hasta 64 kilos, José Tornacue (Palacios Box) se impuso por RSC sobre Pedro Bekman (PayaBox) 3ª Hasta 69 kilos, Jonathan Gómez (Boxing Paraná) superó por puntos Roberto Azcona (Villaguay) 4ª Hasta 60 kilos, Johana Beber (PayaBox) derrotó en las tarjetas a Laura Luque (Santa Fe) 5ª Hasta 60 kilos, Elías Jaime (Peñarol) superó por puntos a Joaquín Noguera (Toa Fight) 6ª Hasta 64 kilos Nicolás Tobar (Santa Fe) derrotó a Dylan Zapata (Motobox) 7 ª Hasta 75 kilos, Jerónimo Wild (Toa Fight) le ganó por puntos a Franco Anzillero (Santa Fe)