Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

El lunes encontraron sin vida a Dilan González en el río en Posadas, Misiones. Jugaba en Bartolomé Mitre pero iba a sumarse a las inferiores del Fortín.

11 de noviembre 2025 · 18:09hs
Tras varias horas de intensa búsqueda, el lunes por la mañana encontraron sin vida a Dilan González, un futbolista misionero de 17 años que se había metido a nadar al río Paraná el domingo por la tarde. Los medios locales informaron que el joven había sellado hacía pocos días su pase a Vélez para para sumarse a las divisiones formativas del club.

Según el diario El Territorio, González había disputado un partido con el club Bartolomé Mitre (Posadas) el domingo. Luego del encuentro, fue con su novia y un amigo a disfrutar la tarde al río, en la zona de la avenida Julio Piró, en Villa Cabello. Horas después, las personas que lo acompañaban dieron aviso a la Policía al notar que el joven no regresaba del agua. De inmediato se desplegó un operativo de búsqueda con la participación de Prefectura Naval Argentina (PNA), que continuó durante toda la noche.

El club de Posadas, institución en la que jugaba desde los 8 años, expresó en sus redes sociales: “Con profundo dolor hoy nos toca despedir a Dilan González, uno de los nuestros, familia. Desde pequeño vistió los colores del Auriazul y llenó de alegría los pasillos del club”.

“Con su sonrisa característica, su bondad, humildad y ganas de jugar a la pelota, hoy nos deja un vacío y una tristeza enorme. Gracias por defender esta camiseta con orgullo, por ser ejemplo de perseverancia y disciplina y por enseñarnos que todo se puede lograr. Toda la familia del Gigante, acompañamos a su familia y abrazamos a sus amigos en este difícil momento, y rogamos por su descanso eterno”, concluyó. Por otro lado, el club suspendió todas las actividades del lunes en honor y respeto al futbolista.

Paraná Ahogado Vélez Futbolista
