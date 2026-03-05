Uno Entre Rios | Ovación | Sóftbol

Paraná lanza el torneo internacional de sóftbol The Show Pro Series

La conferencia de prensa será desde las 18 de este viernes en la Sala Mayo. El torneo de sóftbol de franquicias en Paraná será desde el 18 de este mes.

5 de marzo 2026 · 18:35hs
 Nicolás Bittor y Duilio Scialacomo organizadores del certamen de sóftbol.

La ciudad de Paraná se prepara para vivir un acontecimiento histórico en el deporte local. En la jornada de este viernes, desde las 18, en la Sala Mayo, se realizará la presentación oficial del The Show Pro Series, un torneo internacional de sóftbol masculino de Primera División que marcará un antes y un después en el deporte argentino.

La rueda de prensa contará con la presencia de autoridades del Gobierno provincial y municipal, además de los organizadores, quienes brindarán detalles de esta propuesta que combina deporte de elite y espectáculo.

El certamen se disputará del 18 al 21 de marzo en el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel, epicentro de cuatro jornadas que prometen competencia de alto nivel y un verdadero clima de festival.

Por primera vez en Argentina, el torneo se desarrollará bajo el formato de franquicias, modelo utilizado en las principales competencias del mundo. En lugar de clubes tradicionales, competirán equipos conformados por marcas y proyectos deportivos que integran jugadores de distintos puntos del continente y del mundo, incluso con presencia asiática.

Equipos de sóftbol franquicia

Participarán seis franquicias: Acción-Vortex (Argentina), South Argentina (Argentina), Caciques by Swing (Chile), City Pan (Chile), Team Finca Jujure (Venezuela) y Argentina U23

La propuesta reúne talentos de distintos países, elevando el nivel competitivo y consolidando a Paraná como una plaza internacional del sóftbol.

El The Show Pro Series no será solo competencia de alto rendimiento. La organización diseñó una agenda paralela con actividades deportivas y musicales para disfrutar durante toda la semana.

El programa de la competencia es el siguiente: Miércoles 18: partido exhibición U16 femenino y show de la Primera Ley de Newton.

Jueves 19: encuentro exhibición U14 masculino (Asociación Paranaense de Sóftbol) y show en vivo de Made In China.

Viernes 20: desafío de bateo con celebridades locales y referentes nacionales y presentación del show de La Montrull

Sábado 21: gran final del torneo y cierre musical a cargo de Mario Pereyra

Cada jornada contará con propuestas gastronómicas y espectáculos musicales, transformando el estadio en un verdadero festival deportivo.

Entradas y formas de pago

Las entradas no son gratuitas y ya se encuentran a la venta de manera online a través de gradatickets.com.

El público podrá adquirir sus tickets mediante distintos medios de pago disponibles en la plataforma, incluyendo tarjetas de crédito, tarjetas de débito y pagos digitales habilitados por el sistema, brindando opciones accesibles y seguras para asistir al evento.

Con el respaldo del sector privado y el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, el The Show Pro Series busca posicionar a la capital entrerriana dentro del calendario de la alta competencia internacional y potenciar el turismo deportivo. Paraná vuelve a estar en el centro de la escena mundial del sóftbol.

