El escultor paranaense Rafael Varisco fue premiado en la Fiesta Nacional de la Artesanía

El escultor paranaense Rafael Varisco obtuvo el tercer premio en la 41ª Fiesta Nacional de la Artesanía, realizada en Colón. El reconocimiento llegó tras su participación en el tradicional encuentro de escultores del Patio de Tallistas, una propuesta que forma parte del evento desde hace más de cuatro décadas y reúne a artistas de distintos puntos del país. Varisco visitó la redacción de UNO y compartió detalles sobre su trabajo, su recorrido en el oficio y la obra que presentó en el certamen.

El artista explicó que su vínculo con la madera comenzó muy temprano. “Soy escultor en madera desde los 11 años. Trabajo el tallado con gubia, bajo relieve, esculturas y cuadros. Lo que no hago son muebles, porque para eso se necesita otro tipo de maquinaria” , contó.

Nacido y criado en Paraná, Varisco participó desde joven en distintos espacios de artesanos. Allí comenzó a mostrar sus trabajos y a vincularse con otros creadores.

Actualmente combina su actividad artística con su trabajo en el Ministerio de Salud de Entre Ríos, en el área de salud mental. A pesar de su tarea en la administración pública, aseguró que nunca dejó de trabajar con la madera. “Siempre fue mi cable a tierra. Muchos lo llaman hobby, pero para mí es mucho más que eso. Es una forma de transmitir lo que uno siente”, expresó.

Para Varisco, el proceso creativo está profundamente ligado a la percepción y la sensibilidad del artista. “El artista transmite lo que ve con los ojos del alma. No solo ve imágenes, también las siente, las escucha y las percibe”, explicó.

Incluso señaló que esa mirada influye cuando realiza trabajos por encargo. Según relató, muchas veces intenta reflejar rasgos de la personalidad de quien solicita la obra. “Si alguien tiene un carácter fuerte y me pide un caballo, probablemente lo represente brioso. Si es una persona más tranquila, el caballo puede aparecer en una postura más serena”, ejemplificó.

El escultor recordó que desde muy pequeño tuvo facilidad para las manualidades. Durante la infancia solía fabricar sus propios juguetes y crear objetos con distintos materiales.

“Siempre estaba haciendo algo con las manos. Inventaba cosas, hacía miniaturas, construía mis propios juguetes”, relató.

Según explicó, durante su etapa escolar tuvo dificultades con algunas materias porque su mente estaba enfocada en la creación artística. Con el tiempo comprendió que esa inclinación formaba parte de su manera de ver el mundo.

“Nadie en mi familia se dedicaba al arte. Simplemente era algo que yo hacía porque lo sentía”, afirmó.

La obra premiada

La pieza con la que obtuvo el reconocimiento en la Fiesta Nacional de la Artesanía se titula “La leyenda de la flor del irupé”. La obra está inspirada en un relato de la tradición guaraní que narra la historia de una princesa que, fascinada con la luna, intenta alcanzarla. Según la leyenda, la joven ve el reflejo del astro en el agua y se arroja al río para buscarlo. Como gesto de compasión, el dios Tupá la transforma en la flor del irupé.

Varisco decidió representar ese momento en una escultura de gran tamaño, realizada sobre un tronco de madera de pino de dos metros de altura.

La obra muestra a la princesa mirando hacia la flor mientras la luna aparece representada en dos arcos a los costados de la pieza.

El trabajo fue realizado durante el festival, en el marco de una competencia donde los escultores crean sus obras frente al público. En esta edición, el tiempo de trabajo fue más acotado que en años anteriores.

“Normalmente se trabaja durante seis días, pero esta vez fueron menos. Tuvimos que hacerlo en tres jornadas”, explicó.

Durante ese tiempo, los artistas trabajan durante largas horas al aire libre. En el caso de Varisco, las jornadas se extendieron desde la mañana hasta la noche.

Los jurados evaluaron distintos aspectos del proceso: la resolución técnica, el desarrollo de la obra, el tiempo de ejecución y la fidelidad respecto al boceto presentado previamente.

Reconocimiento nacional

La Fiesta Nacional de la Artesanía es uno de los encuentros culturales más importantes del país dedicados al trabajo artesanal. Cada año reúne a cientos de creadores que exhiben y elaboran sus piezas frente al público. Durante varias jornadas, el predio se transforma en un espacio donde conviven oficios tradicionales, técnicas contemporáneas y el intercambio entre artistas de distintas provincias.

En el certamen de escultores se entregan cuatro premios principales. Varisco obtuvo el tercer puesto, un reconocimiento que valoró especialmente. “Para mí fue una gran satisfacción personal, sobre todo lograr que la obra quedara fiel al boceto. Cuando uno logra eso siente que el trabajo está bien resuelto”, señaló.

Como ocurre con muchas de las esculturas creadas durante el evento, la obra premiada quedará emplazada en la ciudad de Colón. La ubicación final será definida por el municipio, que se encarga de incorporar estas piezas a distintos espacios públicos, donde pasan a formar parte del patrimonio cultural de la ciudad.

Varisco destacó que participar en este tipo de encuentros permite compartir experiencias con otros artistas y seguir fortaleciendo el oficio.

“La madera siempre fue mi forma de expresarme. Es el material con el que puedo decir lo que siento”, concluyó.