Uno Entre Rios | Escenario | Mocchi

Mocchi vuelve a Paraná con un concierto en el Teatro 3 de Febrero

El cantautor uruguayo Mocchi regresa a Paraná para presentar "El frío que nos convoca", su disco más reciente, en el Teatro 3 de Febrero

6 de marzo 2026 · 13:49hs
Mocchi vuelve a Paraná con un concierto en el Teatro 3 de Febrero

El cantautor uruguayo Mocchi regresará a Paraná para presentar El frío que nos convoca, su disco más reciente. El concierto se realizará el viernes 13 de marzo a las 21 en el Teatro 3 de Febrero.

Mocchi en Paraná

Durante la presentación, el músico compartirá canciones del nuevo trabajo, temas inéditos y composiciones de distintas etapas de su trayectoria, en un espectáculo que combina música popular y poesía.

Una obra bordada recuerda a 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

4 empanadas stand up club presenta que variete tete

4 Empanadas Stand Up Club presenta "Qué Varieté Teté"

Nacido en Uruguay en 1990, Mocchi editó cinco discos de estudio y desarrolló una trayectoria dentro de la escena independiente del Río de la Plata, con presentaciones en Uruguay, Argentina y giras por distintos países de América y Europa.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketia.

LEER MÁS: El escultor paranaense Rafael Varisco fue premiado en la Fiesta Nacional de la Artesanía

Mocchi Teatro 3 de Febrero concierto Paraná
Noticias relacionadas
convocan a participar del premio literario fray mocho 2026 en el genero ensayo

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Samba na Esquina invita a un atardecer de música brasileña en Arenas

Samba na Esquina propone un sunset musical en la playa

Ciro y Los Persas preparan su show en la Estación Belgrano

Ciro y Los Persas preparan su show en la Estación Belgrano

La grilla del Festival de Tribus ya está definida

Tribus anunció la grilla de su festival 2026

Ver comentarios

Lo último

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

4 Empanadas Stand Up Club presenta Qué Varieté Teté

4 Empanadas Stand Up Club presenta "Qué Varieté Teté"

Ultimo Momento
Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

4 Empanadas Stand Up Club presenta Qué Varieté Teté

4 Empanadas Stand Up Club presenta "Qué Varieté Teté"

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Samba na Esquina propone un sunset musical en la playa

Samba na Esquina propone un sunset musical en la playa

Policiales
Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Ovación
Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

Recreativo protagonizará una jornada histórica

Recreativo protagonizará una jornada histórica

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

La provincia
Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

José Allende: Coincidimos en que el objetivo es que la Caja de Jubilaciones sea viable por mucho más tiempo

José Allende: "Coincidimos en que el objetivo es que la Caja de Jubilaciones sea viable por mucho más tiempo"

Reclamo urgente: hospital de Entre Ríos expone deuda de obras sociales por casi 160 millones

Reclamo urgente: hospital de Entre Ríos expone deuda de obras sociales por casi 160 millones

El gobierno pagará la oferta salarial docente pese a que no fue aceptada en paritaria

El gobierno pagará la oferta salarial docente pese a que no fue aceptada en paritaria

Dejanos tu comentario