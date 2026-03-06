Mocchi vuelve a Paraná con un concierto en el Teatro 3 de Febrero

El cantautor uruguayo Mocchi regresa a Paraná para presentar "El frío que nos convoca", su disco más reciente, en el Teatro 3 de Febrero

El cantautor uruguayo Mocchi regresará a Paraná para presentar El frío que nos convoca, su disco más reciente. El concierto se realizará el viernes 13 de marzo a las 21 en el Teatro 3 de Febrero.

Durante la presentación, el músico compartirá canciones del nuevo trabajo, temas inéditos y composiciones de distintas etapas de su trayectoria, en un espectáculo que combina música popular y poesía.

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Nacido en Uruguay en 1990, Mocchi editó cinco discos de estudio y desarrolló una trayectoria dentro de la escena independiente del Río de la Plata, con presentaciones en Uruguay, Argentina y giras por distintos países de América y Europa.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketia.