Maximiliano Meza deberá pasar por el quirófano

La lesión que sufrió Maximiliano Meza en la derrota en el superclásico ante Boca generó preocupación en River Plate. Este lunes se confirmó el mediocampista deberá ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en la rodilla izquierda.

El futbolista, que fue reemplazado a los 30 minutos de la etapa inicial se retiró de La Bombonera entre lágrimas. La imagen encendió la alarma. Este lunes el departamento médico de la entidad del barrio porteño de Núñez confirmó el diagnóstico: avulsión del tendón rotuliano de su rodilla izquierda, quirófano y una larga recuperación.

Positivo, más allá de la racha negativa que atraviesa River

En un principio se temió que se tratara de una rotura, y finalmente fue un desprendimiento. En otras palabras, el tendón que une la tibia a la rótula se soltó en uno de sus dos extremos, sin ruptura ni, a priori, ningún desprendimiento óseo. Ahora, Meza deberá ser sometido a una intervención quirúrgica y, a priori, tendrá para alrededor de tres meses de rehabilitación.

Aunque todavía resta el obligado paso por el quirófano y el comienzo de la recuperación, en River hubo incluso cierto alivio, ya que en un principio se temió que podía llegar a estar hasta 10 meses fuera de las canchas. Habrá que ver cómo responde a la operación y cómo arranca su vuelta a los entrenamientos, pero desde Núñez bajó el grado de dramatismo respecto a la lesión.

Maximiliano Meza, otra vez al quirófano

Meza venía de ser operado por una tendinitis rotuliana en esa misma rodilla izquierda tras el Mundial de Clubes. Recién ante Sarmiento había vuelto a sumar minutos y, de a poco, fue sumando minutos. Volvió a la titularidad ante Boca y el desenlace fue el menos deseado. Apenas 30 minutos en cancha y tuvo que salir por una lesión peor a la que había sufrido anteriormente.