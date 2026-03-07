Uno Entre Rios | Ovación | Futsal

Paraná se prepara para recibir la Pro League Futsal

La Pro League Futsal llegará a la capital entrerriana. El evento será el sábado 14 de marzo, en el estadio Luis Butta del Atlético Echagüe Club.

7 de marzo 2026 · 17:42hs
El Team Balanza

NG Digital

El Team Balanza, uno de los animadores de la Pro League Futsal.

La ciudad de Paraná se alista para vivir una jornada especial para los amantes del fútbol sala con la llegada de Pro League Futsal y el reconocido equipo Team Balanza. El evento será el sábado 14 de marzo desde las 19 horas en el estadio Luis Butta del Atlético Echagüe Club.

El Team Balanza alcanzó gran popularidad en redes sociales y es liderado por el creador de contenido argentino Matías Amboade, de 24 años. El joven influencer logró una importante repercusión en plataformas como Instagram y TikTok gracias a sus videos de entretenimiento, desafíos y contenidos vinculados al fútbol.

La Salle Futsal femenino renovó su indumentaria y busca sponsors.

La Salle Futsal femenino renovó su indumentaria y busca sponsors

Atlético Neuquén Amarillo conquistó el Torneo Clausura 2025.

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

El evento formará parte de Futsal Pro League, una propuesta que recorre distintas ciudades del país con el objetivo de acercar el espectáculo del futsal al público, combinando deporte, entretenimiento y la participación de equipos invitados en una jornada pensada para toda la familia.

La presencia de Team Balanza genera una marcada expectativa entre los fanáticos, ya que el equipo convoca habitualmente a una gran cantidad de seguidores que acompañan cada una de sus presentaciones y que consumen su contenido digital, transformando cada encuentro en un verdadero show deportivo.

La jornada tendrá tres encuentros, que incluirán un duelo entre un representativo de Paraná y otro de Buenos Aires en la rama femenina, y un duelo entre Echagüe y Universitario en el masculino.

Los partidos en el Atlético Echague Club

Representativo Paraná vs. Bs. Aires (Femenino)

Echagüe vs. Universitario (Masculino)

Team Balanza vs. 1 de Julio (Masculino)

Futsal Paraná Atlético Echagüe Club Luis Butta
