Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

El conjunto de Concepción del Uruguay cayó por 65 a 57 en su visita a Lanús, rival directo, por la fase regular de la Liga Femenina.

6 de febrero 2026 · 17:37hs
Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay perdió por 65 a 47 en su visita a Lanús, por la fase regular de la Liga Femenina de Básquetbol. A pesar de un buen comienzo en el estadio Antonio Rotili, las dirigidas por Sabrina Scévola perdieron ante un rival directo y en un duelo de colistas de la Conferencia Sur.

El inicio fue favorable al Rojo por la mínima, pero a partir del segundo cuarto las Granates ajustaron en defensa, controlaron mejor el rebote y comenzaron a administrar cada ataque con mayor criterio.

Ese crecimiento se sostuvo y se profundizó en el tercer período. En el segundo y tercer cuarto, Lanús encontró los pasajes que terminaron inclinando el partido. De la mano de Camila Peri y Berenice López, que ordenaron el ataque y sostuvieron el ritmo, y con la defensa de Julieta Pérez Costa marcando intensidad en la primera línea, el equipo impuso su juego y logró ampliar la diferencia.

LEER MÁS: Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Ese tramo permitió pasar de un desarrollo punto a punto a un control más claro del marcador a favor de las locales. A pesar del embate del conjunto entrerriano, Lanús jugo administrando la ventaja y manteniendo la intensidad defensiva para evitar cualquier reacción de la visita.

