Todos los cruces definidos para los octavos de final del Torneo Clausura

Los 16 equipos que siguen en carrera ya conocen a sus rivales para el inicio de los playoffs. Los partidos se disputarán el 21 y 22 de noviembre.

La final del Torneo Clausura 2026 tiene fecha y sede confirmadas.

El Torneo Clausura 2026 entró en su etapa decisiva. Con la fase regular finalizada, quedaron definidos los ocho cruces de octavos de final de la Liga Profesional, que se jugarán durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

Los 16 clasificados ya conocen el camino que deberán recorrer en los playoffs. Instituto, Rosario Central, Argentinos Juniors, Boca, Vélez, Gimnasia, River y Defensa y Justicia serán locales en esta primera instancia por haber terminado mejor ubicados en sus respectivas zonas.

Los cruces de octavos de final

Parte izquierda del cuadro

Instituto (1° de la Zona A) vs. Huracán (8° de la Zona B).

River (4° de la Zona B) vs. Lanús (5° de la Zona A).

Argentinos Juniors (2° de la Zona B) vs. Independiente (7° de la Zona A).

Vélez (3° de la Zona A) vs. Belgrano (6° de la Zona B).

Parte derecha del cuadro

Rosario Central (1° de la Zona B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° de la Zona A).

Defensa y Justicia (4° de la Zona A) vs. Barracas Central (5° de la Zona B).

Boca (2° de la Zona A) vs. Independiente Rivadavia (7° de la Zona B).

Gimnasia y Esgrima La Plata (3° de la Zona B) vs. Newell's (6° de la Zona A).

Cómo sigue el cuadro del Torneo Clausura

Los ganadores de los octavos avanzarán a los cuartos de final y continuarán por el mismo sector del cuadro hasta definir a los dos finalistas. De esta manera, los equipos ya conocen los posibles cruces que podrían afrontar en caso de avanzar en la competencia.

Entre los partidos destacados aparece el duelo entre Boca e Independiente Rivadavia, mientras que River se medirá con Lanús. También sobresalen los cruces de Argentinos Juniors ante Independiente y de Rosario Central frente a Gimnasia de Mendoza.

Cuándo se juegan los octavos de final

Los ocho encuentros se disputarán el fin de semana del viernes 21 y sábado 22 de noviembre. La Liga Profesional deberá confirmar los días y horarios correspondientes a cada partido.

La definición del Torneo Clausura tendrá su capítulo final el sábado 12 de diciembre, cuando se dispute la gran final en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.