Uno Entre Rios | Ovación | promedios

Liga Profesional: así arrancarán los promedios en 2027

A falta de una fecha para terminar la fase regular del Torneo Clausura, algunos clubes ya tienen la mente puesta en el año que viene.

4 de noviembre 2026 · 22:16hs
Liga Profesional: así arrancarán los promedios en 2027

Liga Profesional: así arrancarán los promedios en 2027

Se viene la última fecha del Torneo Clausura 2026, que determinará cómo quedarán todas las posiciones de la tabla anual y si bien algunos equipos ya no compiten por nada en este certamen, el encuentro en cuestión podría ser importante para la lucha por la permanencia en 2027.

Sin Estudiantes de Río Cuarto ni Aldosivi, ambos descendidos, el año que viene tendrá en los últimos puestos de la anual antes del inicio de la temporada a los dos ascendidos. Uno saldrá del ganador de la final entre Godoy Cruz vs. Tristán Suárez, mientras que el restante será quien se imponga en el Reducido de la Primera Nacional.

No obstante, esos clubes tendrán una pequeña ventaja por sobre el resto y es que en la tabla de los promedios -de la cual bajará el que finalice último-, dividirán por menos partidos y eso les dará la posibilidad de subir o bajar más fácil que el resto.

Ante este panorama, son varios los equipos que empiezan a hacer cuentas con respecto a los puntos que deberán sumar el año próximo y Central Córdoba, Atlético Tucumán, Newell’s, Banfield y Platense son los que más complicados empezarán. Al igual que este año, por promedios descenderá solo uno.

Así arrancarán los promedios en 2027

Gimnasia de Mendoza (40 puntos) dividirá por dos temporadas*.

promedios Torneo Clausura Permanencia Equipos
Noticias relacionadas
Se espera una gran convocatoria para la penúltima fecha de la temporada.

El Rally Entrerriano entra en etapa de definiciones

Show argentino en la Champions: goles de Nico Paz, Enzo Fernández y Nicolò Tresoldi

Show argentino en la Champions: goles de Enzo Fernández, Nico Paz y Nicolò Tresoldi

los jugadores que siguen en patronato, los que se van y los que regresan

Los jugadores que siguen en Patronato, los que se van y los que regresan

Santina Cherot forma parte del plantel de Rocamora que compite en la Liga Nacional Femenina.

La uruguayense Santina Cherot fue seleccionada para un campus internacional en Singapur

Ver comentarios

Lo último

Liga Profesional: así arrancarán los promedios en 2027

Liga Profesional: así arrancarán los promedios en 2027

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció nuevas obras

Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció nuevas obras

Ultimo Momento
Liga Profesional: así arrancarán los promedios en 2027

Liga Profesional: así arrancarán los promedios en 2027

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció nuevas obras

Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció nuevas obras

Paraná: detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados

Paraná: detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados

Capibá RC tiene nueva comisión directiva

Capibá RC tiene nueva comisión directiva

Policiales
Paraná: detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados

Paraná: detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados

Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Gualeguay registró 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana

Gualeguay registró 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana

Seguirán detenidos los acusados de matar al arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná

Seguirán detenidos los acusados de matar al arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció nuevas obras

Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció nuevas obras

La Justicia rechazó una demanda de una exdirectiva de CEGSA por beneficios salariales

La Justicia rechazó una demanda de una exdirectiva de CEGSA por beneficios salariales

Rosario Romero llevó el reclamo de los municipios al Gobierno nacional

Rosario Romero llevó el reclamo de los municipios al Gobierno nacional

Desocupados marcharon al municipio de Concordia

Desocupados marcharon al municipio de Concordia

Dengue: la Municipalidad de Paraná inicia el monitoreo con ovitrampas

Dengue: la Municipalidad de Paraná inicia el monitoreo con ovitrampas

Dejanos tu comentario