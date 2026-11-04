Liga Profesional: así arrancarán los promedios en 2027

A falta de una fecha para terminar la fase regular del Torneo Clausura, algunos clubes ya tienen la mente puesta en el año que viene.

Se viene la última fecha del Torneo Clausura 2026, que determinará cómo quedarán todas las posiciones de la tabla anual y si bien algunos equipos ya no compiten por nada en este certamen, el encuentro en cuestión podría ser importante para la lucha por la permanencia en 2027.

Sin Estudiantes de Río Cuarto ni Aldosivi, ambos descendidos, el año que viene tendrá en los últimos puestos de la anual antes del inicio de la temporada a los dos ascendidos. Uno saldrá del ganador de la final entre Godoy Cruz vs. Tristán Suárez, mientras que el restante será quien se imponga en el Reducido de la Primera Nacional.

No obstante, esos clubes tendrán una pequeña ventaja por sobre el resto y es que en la tabla de los promedios -de la cual bajará el que finalice último-, dividirán por menos partidos y eso les dará la posibilidad de subir o bajar más fácil que el resto.

Ante este panorama, son varios los equipos que empiezan a hacer cuentas con respecto a los puntos que deberán sumar el año próximo y Central Córdoba, Atlético Tucumán, Newell’s, Banfield y Platense son los que más complicados empezarán. Al igual que este año, por promedios descenderá solo uno.

Así arrancarán los promedios en 2027

Gimnasia de Mendoza (40 puntos) dividirá por dos temporadas*.