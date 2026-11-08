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Messi ganó la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo y alcanzó otro récord histórico

Con 26 tantos en la fase regular, el capitán de Inter Miami volvió a quedarse con el premio al máximo artillero. Además, va por una marca inédita en la elección del mejor jugador de la temporada.

8 de noviembre 2026 · 20:41hs
Messi ganó la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo y alcanzó otro récord histórico

Messi ganó la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo y alcanzó otro récord histórico

Lionel Messi sigue haciendo historia en Estados Unidos. Intratable y letal a los 39 años, el capitán de Inter Miami volvió a quedarse con la Bota de Oro de la MLS y consiguió una marca sin precedentes: se convirtió en el primer futbolista en ganar el premio al máximo goleador de la fase regular en dos temporadas consecutivas, en 2025 y 2026.

Leo cerró el campeonato con 26 goles en 31 partidos, cuatro más que su inmediato perseguidor, Petar Musa, de FC Dallas. A esa producción le agregó 14 asistencias (17 según el registro de la MLS, que también contabiliza las preasistencias) y 76 remates al arco, otro de los rubros estadísticos en los que terminó entre los mejores.

Su influencia excedió ampliamente lo futbolístico. La llegada del astro argentino transformó la dimensión internacional de la competencia y también tuvo un impacto en las tribunas: durante 2026, las visitas de Inter Miami a Colorado, LAFC y DC United establecieron récords de asistencia en esos estadios.

Pero la Bota de Oro es apenas otro capítulo de una carrera que parece no tener techo. Messi ya fue reconocido 42 veces como máximo goleador de torneos, temporadas o años calendario, una cifra que refleja su vigencia a lo largo de distintas etapas y competencias.

Y todavía tiene otro objetivo al alcance: convertirse en el primer jugador en conquistar tres premios MVP consecutivos de la MLS. Después de ser elegido el mejor futbolista de la temporada en 2024 y 2025, aparece como uno de los principales candidatos para repetir en 2026.

La votación del Premio Landon Donovan ya cerró y participan futbolistas activos de la liga, medios de comunicación acreditados y representantes de los clubes, entre ellos entrenadores, dirigentes y ejecutivos.

Messi ganó la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo

Messi ganó la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo y alcanzó otro récord histórico

Messi ganó la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo y alcanzó otro récord histórico

Su recorrido en Estados Unidos también explica su protagonismo: en 2024 condujo a Inter Miami a conquistar el Supporters' Shield, distinción que recibe el equipo con más puntos en la fase regular. Un año después, levantó la MLS Cup y, en 2026, volvió a liderar al conjunto de Florida hacia los playoffs, con la ilusión de conseguir el bicampeonato.

Además, el equipo aseguró su clasificación a la Concachampions 2027. Así, mientras persigue nuevos títulos colectivos, el N°10 continúa ampliando una colección de récords individuales que parece no encontrar límites.

Los números de Messi en la MLS 2026

  • 26 goles en la fase regular.
  • 14 asistencias (17 para el registro de la MLS).
  • 31 partidos disputados.
  • 76 remates al arco

Messi oro MLS Inter Miami
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