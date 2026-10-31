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Vélez y San Lorenzo se miden con distintos objetivos

Vélez, que pelea por quedarse con el título de la tabla anual, recibirá desde las 19.15 a San Lorenzo, que lucha por clasificar a los octavos de final.

31 de octubre 2026 · 08:22hs
Vélez viene de golear 5-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Prensa Vélez

Vélez viene de golear 5-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

En el Estadio José Amalfitani, Vélez recibirá este sábado a San Lorenzo, desde las 19.15, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Fortín ya está clasificado a los playoffs; mientras que el Ciclón intenta meterse en los octavos de final. Facundo Tello será el árbitro del partido y en el VAR estará Fernando Espinoza. Televisará TNT Sports.

Vélez llega con el impulso de la goleada 5-0 ante Central Córdoba, con tres goles de Ronaldo Martínez, que impulsaron al delantero a la cima de la tabla de máximos anotadores del campeonato con 10 tantos. Además, el Fortín aseguró su presencia en los octavos de final del Torneo Clausura y continúa luchando por el título de la tabla anual, más allá que es difícil. Por otro lado, el entrenador del club, Guillermo Barros Schelotto, puso en duda su continuidad: “Tengo contrato hasta diciembre con Vélez. Voy a seguir y después veremos. Tendré tiempo para hablarlo con la dirigencia, hay elecciones en el club. Analizaré qué opciones hay”.

Por su parte, San Lorenzo llega luego de un discreto empate sin goles ante Newell’s, resultado que lo dejó fuera de los ocho en la clasificación a playoffs. El Ciclón, que en la fecha anterior había superado a Estudiantes de La Plata, flamante finalista de la Copa Libertadores, necesita ganar para soñar con los octavos de final del Torneo Clausura, ya que marcha noveno a un punto de Independiente.

Otros partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura

Con chances mínimas de meterse a los playoffs y con la cabeza puesta en la final de la Copa Libertadores de América, Estudiantes será anfitrión de una de las gratas revelaciones del campeonato, Instituto de Córdoba. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. Será televisado por ESPN Premium, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y Fernando Echenique a cargo del VAR.

El Pincha viene de perder 3-1 ante Unión de Santa Fe y ocupa el undécimo puesto de la Zona A con apenas 14 puntos. A falta de pocas fechas para el cierre de la etapa regular, el margen de error es mínimo y necesita sumar para mantenerse con posibilidades de ingresar a los playoffs.

Sin embargo, buena parte de la atención en La Plata está puesta en otro objetivo. El conjunto dirigido por Alexander Medina disputará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, por lo que debe administrar esfuerzos entre el certamen continental y el torneo local.

Enfrente estará La Gloria, que se ilusiona con pelear seriamente el campeonato y, de mínima, clasificarse a la Copa Libertadores de América.

El equipo dirigido por Diego Flores llega en un gran momento. La victoria 1-0 ante Deportivo Riestra en Alta Córdoba le permitió alcanzar los 32 puntos, mantener una ventaja de cinco unidades sobre Vélez y, además, asegurar por primera vez una clasificación internacional para la temporada 2027.

Por otra parte, en el estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra recibirá a Talleres desde las 17. ESPN Premium transmitirá el encuentro que lo tendrá a Darío Herrera como árbitro y a Sebastián Habib en el VAR.

El Malevo buscará cortar una extensa racha sin victorias y conseguir tres puntos que podrían asegurarle la permanencia en Primera División.

Mientras que el Matador, colista del Grupo A y ya sin posibilidades de clasificarse a los playoffs, intentará recuperarse de dos derrotas consecutivas. En Córdoba desean que ya se termine este año para el olvido.

Vélez San Lorenzo Torneo Clausura Fútbol
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