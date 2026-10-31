Vélez lo ganaba por diferencia de dos en Liniers, pero San Lorenzo lo igualó sobre el cierre

El Fortín comenzó arriba con tantos de Juan Policella y Matías Pellegrini. El Ciclón lo igualó a través de Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Vélez y San Lorenzo igualaron 2 a 2 este sábado en el estadio José Amalfitani, por una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Fortín se había puesto 2 a 0 arriba durante el primer tiempo, pero el Ciclón reaccionó, descontó antes del descanso y encontró el empate en los minutos finales. El encuentro tuvo como uno de sus protagonistas al VAR, que intervino para validar un gol y anular otro, además de la expulsión del entrenador local, Guillermo Barros Schelotto.

El equipo de Liniers comenzó mejor y encontró la ventaja a los 21 minutos de la primera etapa. Después de un tiro de esquina ejecutado por Matías Pellegrini, Juan Policella apareció para poner el 1 a 0. La jugada fue revisada por el VAR y, tras la intervención, el árbitro Facundo Tello Figueroa confirmó la conquista.

Vélez aprovechó el impulso y tres minutos más tarde amplió la diferencia. Matías Pellegrini fue el encargado de marcar el 2 a 0, en una acción que también necesitó la revisión arbitral. A los 28 minutos, Tello confirmó que el tanto era válido y el Fortín parecía encaminarse a una tarde tranquila.

Sin embargo, San Lorenzo no se resignó. A los 45 minutos, Alexis Cuello encontró el descuento con una gran definición y dejó al conjunto visitante nuevamente en partido antes del entretiempo. El 2 a 1 le dio otro tono al encuentro y anticipó un complemento con mucha tensión.

Un complemento con polémicas y emociones

En el inicio del segundo tiempo, Vélez volvió a golpear. A los siete minutos, Ronaldo Martínez convirtió el que parecía ser el tercer tanto del local. Pero la alegría duró poco: Tello fue llamado por el VAR, revisó una falta previa y decidió anular la conquista. El marcador se mantuvo 2 a 1.

La situación se complicó todavía más para el Fortín a los 12 minutos, cuando Guillermo Barros Schelotto fue expulsado con tarjeta roja directa. Con el entrenador fuera del campo, Vélez debió afrontar el tramo final con un hombre menos en el banco y con San Lorenzo cada vez más cerca del área de Tomás Marchiori.

El Ciclón movió el banco en busca de mayor profundidad y comenzó a insistir. Vélez también realizó modificaciones para sostener la ventaja, pero el equipo de Rubén Insúa encontró espacios y mantuvo la presión hasta el cierre.

A los 37 minutos del complemento llegó el empate. Rodrigo Auzmendi apareció para marcar el 2 a 2 y desatar el festejo visitante. San Lorenzo consiguió así remontar una desventaja de dos goles y rescató un punto en Liniers.

En los últimos minutos, ambos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria. Ronaldo Martínez exigió a José Devecchi, mientras que San Lorenzo buscó el tercero y obligó a Marchiori a intervenir ante un remate de Emiliano Amor en tiempo agregado.

Finalmente, el marcador no volvió a modificarse. Vélez dejó escapar una ventaja de dos tantos y San Lorenzo se llevó un empate después de una gran reacción. En el José Amalfitani, los dos equipos ofrecieron un encuentro cambiante, con goles, decisiones arbitrales determinantes y emoción hasta el último minuto.

Vélez y San Lorenzo igualaron en Liniers