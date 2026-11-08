Antonio Tarragó Ros presentó El Alma Entrerriana en Paraná y destacó el apoyo estatal a la cultura. Donó investigación sobre el patrimonio provincial.

Antonio Tarragó Ros en Paraná: "La cultura es la obra pública por excelencia".

Antonio Tarragó Ros presentó en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná El Alma Entrerriana, un espectáculo que recorre el patrimonio cultural y musical de la provincia. Durante su visita, destacó el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio con la difusión de ese legado y afirmó que “la cultura es la obra pública por excelencia”.

Las puertas del CPC se abrieron minutos antes de las 20. Una larga fila de parejas y familias ingresó de a poco al espacio donde el músico compartió canciones, anécdotas y recuerdos vinculados con la geografía cultural entrerriana.

Un recorrido musical por la identidad entrerriana

Desde el escenario, Tarragó Ros combinó la música de su acordeón con relatos sobre personajes y tradiciones de la provincia. Uno de esos momentos estuvo dedicado a la Delfina, el gran amor de Francisco “Pancho” Ramírez.

“Ustedes sabrán que se perdió la Delfina, el gran amor de Pancho Ramírez. Entonces, un día estábamos con Hugo Mena grabando, y llorando, y le digo: Sé dónde está la Delfina, que era brasilera, igual que la chamarrita”, contó.

“La Delfina se hizo chamarrita, y se quedó en el mejor lugar del mundo, el corazón de los entrerrianos”, agregó el acordeonista, en uno de los relatos que acompañaron el recorrido musical de la noche.

Una investigación al servicio de la educación

Antes del espectáculo, el artista fue recibido por el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, y el secretario de Cultura, Julián Stopello.

Ambos destacaron la decisión de donar a la provincia la investigación realizada por Tarragó Ros y Hugo Mena sobre el cancionero, la fauna, la flora y las biografías destacadas de Entre Ríos.

En ese marco, Stopello explicó que “El Alma Entrerriana planta referencias indispensables para la cultura de la provincia, y logra rescatar cosas que necesitamos y que no podemos perder”.

Por su parte, Cuenca agradeció “el compromiso y la generosidad de Antonio Tarragó Ros de poner al servicio del sistema educativo esta gran y hermosa obra”.

El valor de la cultura y el acompañamiento estatal

Al finalizar el encuentro con las autoridades y antes de subir al escenario, Tarragó Ros agradeció al gobernador Rogelio Frigerio y destacó el acompañamiento del Estado a la difusión del patrimonio cultural.

“Es muy alentador cuando el Estado comprende que la cultura es la obra pública por excelencia, porque es la única que transforma al hombre, lo hace feliz, lo hace sentir orgulloso de ser entrerriano”, sostuvo.