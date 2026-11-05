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River quiere evitar otro golpe ante Aldosivi

Tras la derrota en el Superclásico el Millonario visitará a Aldosivi de Mar del Plata. El Tiburón eliminó a River en la Copa Argentina.

5 de noviembre 2026 · 11:45hs
River quiere evitar otro golpe ante Aldosivi

River quiere evitar otro golpe ante Aldosivi

Prensa Copa Argentina.

River visitará este jueves a Aldosivi de Mar del Plata en el cierre de la etapa regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Esta historia, correspondiente a la Zona B, se llevará adelante a partir de las 15 en el estadio Mundialista José María Minella bajo el arbitraje de Bryan Ferreyra. Televisará ESPN Premium.

Tras la derrota ante Boca en la Bombonera, el conjunto de Núñez buscará recuperarse y llegar con otra imagen a los playoffs, instancia para la que ya consiguió la clasificación de manera anticipada.

River, con variantes obligadas

El polémico arbitraje de Nicolás Ramírez en la derrota del último fin de semana dejó muchísima bronca en el barrio porteño de Núñez, pero el calendario marca que River deberá dar vuelta la página y seguir adelante. Por eso, en la semana el DT trabajó con las variantes que precisa hacer tras las ausencias obligadas de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, expulsados en La Bombonera.

Lautaro Rivero ingresará por el Chino en la zaga y forzará a Nicolás Otamendi a desplazarse a la posición de primer marcador central. Así jugaron ante Racing, en un buen partido en defensa del Millonario que, además, contó con un tanto del zurdo de 23 años.

Por Montiel, en tanto, ingresará Giovanni González, quien hasta ahora dispuso de pocos minutos y, ante la posible sanción de más de un partido del campeón del mundo, se perfila a tener su chance de mostrarse con cierta continuidad.

En mitad de cancha, Lucas Silva seguirá siendo el mediocampista central a pesar de haber sido reemplazado en el entretiempo del Superclásico. El juvenil no tuvo un buen partido, pero las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera lo sostienen como el 5 del equipo.

Como alternativas volverá a estar Santiago Espíndola y aparecerá el paranaense Elías Núñez, convocado por primera vez en su carrera. Tobías Andrada y Tomás Galván seguirán entre los titulares.

Nota relacionada: Elías Núñez, el gurí de Paraná que buscará su estreno en River

Arriba, el tridente ofensivo no se va a alterar. Lucas Beltrán seguirá como punta de lanza luego de haber sido el jugador sacrificado tras la muy tempranera roja a Martínez Quarta en la Bombonera; Sebastián Driussi irá al banco. A su lado estará Ángel Correa y desde atrás llegará Thiago Almada, que deberá empezar a mostrar todo su potencial tras varios partidos discretos. La novedad será la presencia del pibe Felipe Esquivel, el otro debutante en la lista de concentrados.

River llega a este encuentro con la necesidad de recuperarse del traspié ante Boca, resultado que lo dejó sin posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores por la tabla anual. De esta manera, su única alternativa para regresar al máximo certamen continental será consagrarse campeón del Torneo Clausura.

La despedida de Aldosivi

Por su parte, Aldosivi ya perdió la categoría y jugará la próxima temporada en la Primera Nacional. El Tiburón ocupa el puesto 14 de la Zona B y buscará despedirse de la máxima categoría con una victoria ante River, al que ya le ganó durante este semestre por la Copa Argentina.

Probables formaciones de Aldosivi y River

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquin Pombo, Braian Cufré; Agustín Palavecino, Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Hora y TV: 15 (ESPN Premium).

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: José María Minella.

River Aldosivi Torneo Clausura
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