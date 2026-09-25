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Iñaki Arrías va por la cima a Rosario

El paranaense Iñaki Arrías corre en el Juan Manuel Fangio de Rosario. Llega como escolta, un punto por debajo en el campeonato del TC Pista Mouras.

25 de septiembre 2026 · 19:02hs
El piloto de Paraná está un punto abajo en el certamen de TC Pista Mouras.

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El TC Pista Mouras salió del circuito de La Plata –que aún sigue clausurado por la Justicia– por segunda vez en la temporada, y en esta ocasión, la definición de la Copa Coronación de Plata se llevará a cabo en el Autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario. Será la primera vez que la categoría corra en este trazado.

Iñaki Arrías va por su sexta victoria.

Iñaki Arrías va por su sexta victoria.

Ignacio Lovich es el puntero, hasta el momento, del certamen con 299 puntos y una victoria. El paranaense Iñaki Arrías lo sigue con 298 y cinco triunfos; mientras que Ignacio Vilas aparece tercero con 268 unidades y un éxito en la temporada.

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Para esta fecha 9, se suma un debut en la categoría: se trata de Mauricio Ercheberry, que tripulará un Chevrolet, N°48, del Impiombato Motorsport.

Este viernes empezó la actividad en Rosario

Este viernes la categoría giró en el trazado rosarino, donde el piloto de Suipacha, Dante Rubiera Hainze se quedó con el mejor tiempo de vuelta tras marcar 1’42”037/1000 para recorrer los 4,400 metros que mide el trazado rosarino.

Hainze, que tripula un Ford del equipo de Emiliano Spataro, fue bajando paulatinamente los tiempos para lograr el mejor registro y dejar mucha información al equipo para enfrentar la jornada de este sábado donde se volverá a entrenar y hacia el final de la tarde se completará la clasificación para ordenar la grilla de la serie única.

Segundo, a 554/1000, quedó el piloto de Pergamino, Ignacio Lovich con el Dodge del Canning Motorsport, tercero, a 768/1000, quedó Bautista Roqueta, con el Dodge también del Canning Motorsport, cuarto, Ignacio Quintana, con el Torino del equipo Trotta y quinto, Ignacio Vilas, con el Dodge del Galarza Racing.

Este sábado a las 10.45, el TC Pista Mouras vuelve a la pista santafesina para completar el primero de los dos entrenamientos previstos en el cronograma y más tarde será el momento de la clasificación.

Iñaki Arrías TC Pista Mouras Rosario
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