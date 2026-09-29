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Salió campeón con Boca, jugó en Patronato y atiende un almacén en un pueblo de 150 habitantes

Carlos Fondacaro surgió del semillero del Xeneize. Jugó una temporada y Patronato. Tras su retiró inició su vida fuera del fútbol.

29 de septiembre 2026 · 11:02hs
Carlos Fondacaro jugó en Patronato en la temporada 2012/13 de la Primera Nacional

UNO / Archivo

Carlos Fondacaro jugó en Patronato en la temporada 2012/13 de la Primera Nacional

Transcurrían los primeros días del segundo semestre del 2012 cuando Carlos Fondacaro se sumó a la estructura de Patronato. El marcador de punta derecho llegó a barrio Villa Sarmiento procedente de Atlético Tucumán, equipo donde adquirió continuidad y ritmo de competencia.

El rosarino se ganó rápidamente un lugar en el 11 inicial del equipo que, en ese entonces, era dirigido por la dupla técnica Luis Medero-Carlos Marini. Formó parte del equipo titular en los encuentros amistosos de pretemporada. Inició la temporada a12/13 de la Primera Nacional luciendo el dorsal número 4.

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Marcelo Fuentes habló tras el partido.

Marcelo Fuentes: "Fue un partido redondo"

Su estreno con la camiseta Rojinegra se produjo el 12 de agosto de 2012 en la derrota que el elenco entrerriano sufrió por 2 a 1 ante Douglas Haig de Pergamino, en el norte bonaerense. Una expulsión en su sexto encuentro lo llevó a perder terreno. Tras cumplir una sanción de dos partidos retornó al 11 inicial, pero para cumplir otro rol. Con Gabriel Graciani recostado sobre la banda derecha de la última línea Fondacaro se sumó a la línea de volantes.

Nota relacionada: Jugó en Patronato, sufrió depresión y se reinventó como empresario automotriz

El ciclo del santafesino en el Rojinegro se cerró con la culminación de dicha temporada. Los números marcan que disputó 20 encuentros oficiales con la indumentaria de Patronato. En ese derrotero no se hizo presente en la red.

Del semillero de Boca Juniors.

Fondacaro realizó categorías formativas en Boca Juniors. Su estreno oficial con la camiseta del Xeneize se produjo de la mano de Carlos Ischia, quien lo alineó en una goleada contra Liga de Quito por 4 a 0 por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2008.

En total, el lateral disputó ocho partidos en el cuadro de la Ribera que le valieron para levantar el Torneo Clausura 2008. En dicha conquista compartió plantel con Juan Román Riquelme y Martín Palermo, entre otras glorias del Xeneize.

Luego del campeonato, pasó a préstamo por Tigre, Atlético Tucumán y Patronato. Tras tres campañas en la Primera Nacional, dio el salto a Europa para jugar en Grecia, donde tuvo problemas con un representante y posteriormente pasó a Finlandia.

Fin de una etapa en el ascenso y nueva vida para Carlos Fondacaro

Sin demasiado éxito, pegó la vuelta en 2015 para jugar en Tiro Federal, comenzando una gira por el Ascenso que lo llevó a Independiente de Neuquén, Desamparados, San Martín de Formosa y Chaco For Ever, entre otros, hasta colgar los botines en 2023 y dar paso a su nueva vida, en un pueblo de 150 habitantes.

Fondacaro se mudó a Loma Alta, a 70 kilómetros de Santa Fe, un lugar en el que decidió radicarse tras viajar por varias provincias durante el tramo final de su carrera: "Queríamos un lugar tranquilo y encontramos este pueblito que nos gusta por lo rural que es".

El ex futbolista cambió totalmente de rubro y ahora atiende el almacén del pueblo y un bar que él mismo inauguró en septiembre de 2024: "Estamos disfrutando de las gallinas, nos gusta el campo, quinta y todo eso".

Patronato Boca Carlos Fondacaro
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