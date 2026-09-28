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San Miguel Arcángel: por qué este martes es feriado en Entre Ríos y cómo serán los festejos

La provincia conmemora a su patrono San Miguel Arcángel con una jornada no laborable para la administración pública y las escuelas.

28 de septiembre 2026 · 22:26hs
San Miguel Arcángel: por qué este martes es feriado en Entre Ríos y cómo serán los festejos.

Foto Arzobispado de Paraná

San Miguel Arcángel: por qué este martes es feriado en Entre Ríos y cómo serán los festejos.

Entre Ríos conmemora este martes 29 de septiembre a San Miguel Arcángel, patrono y protector de la provincia. La fecha está incorporada al calendario provincial como feriado permanente desde 1993, cuando el Decreto Nº 4.359 estableció la jornada con motivo de la festividad religiosa.

La disposición alcanza a la administración pública y al sistema educativo provincial, por lo que no habrá actividad en las dependencias estatales ni clases en las escuelas. También permanecerán cerradas las entidades bancarias.

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En el caso del comercio y la industria, la adhesión al feriado es optativa. Por ese motivo, la actividad privada puede variar de acuerdo con la decisión de cada establecimiento.

Procesión, misa y música para celebrar al patrono

La festividad de San Miguel Arcángel congregará este martes a fieles que participarán de la tradicional procesión y de la misa central en honor al patrono de Entre Ríos. Las actividades principales comenzarán a las 16 y culminarán con la presentación de una banda de música.

El padre Gustavo Horisberger confirmó el cronograma previsto para la celebración y manifestó su expectativa de que las condiciones meteorológicas permitan desarrollar los encuentros al aire libre.

«Mañana tenemos la procesión a las 16 horas, a continuación la misa y después tendremos el show de la banda. Creemos que el tiempo nos va a acompañar porque el pronóstico para mañana es bueno», indicó el sacerdote.

Para la ocasión, se instalará un escenario en inmediaciones de la parroquia, sobre las calles Gardel y Buenos Aires. «Vamos a armar la tarima en este lugar y, como todos los años, se va a cortar la calle y los feligreses estarán allí», explicó Horisberger.

De esta manera, la celebración combinará las expresiones tradicionales de fe con una propuesta musical abierta a la comunidad.

La historia detrás del patrono entrerriano

La relación de San Miguel Arcángel con Entre Ríos se remonta a las primeras décadas del siglo XIX. En 1822, por iniciativa del sacerdote Antolín Gil y Obligado, se levantó en Paraná una capilla dedicada al santo.

Tres años después, el 1º de enero de 1825, una votación popular realizada en la plaza céntrica de Paraná determinó que San Miguel fuera elegido patrono de Entre Ríos. En la misma elección, la Virgen del Rosario fue designada patrona de la ciudad de Paraná.

La tradición religiosa quedó incorporada posteriormente a la institucionalidad provincial y la festividad se mantiene cada 29 de septiembre.

Por qué se estableció el feriado permanente

El carácter de feriado provincial quedó formalizado mediante el Decreto Nº 4.359, firmado el 15 de septiembre de 1993. La norma declaró feriado el 29 de septiembre de cada año por la festividad del santo patrono y estableció expresamente el carácter optativo para el comercio y la industria.

El decreto fundamentó la decisión en la importancia de la celebración religiosa y en la necesidad de facilitar la participación de los fieles en los actos previstos para esa jornada.

Qué pasa con la actividad este martes

El feriado tendrá distintos efectos según el sector. Las escuelas y las dependencias de la administración pública no tendrán actividad, mientras que los bancos permanecerán cerrados.

Los comercios y establecimientos industriales, en cambio, podrán decidir si adhieren o no al feriado, de acuerdo con lo establecido por la normativa provincial.

La fecha llega además después del descanso correspondiente al Día del Empleado de Comercio, que en 2026 se trasladó al lunes 28 de septiembre, por lo que algunos trabajadores del sector tendrán dos jornadas consecutivas con actividad reducida.

San Miguel Arcángel Entre Ríos Feriado
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