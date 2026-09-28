Un operativo de Senasa con 24 agentes se desplegó en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú para detectar la plaga y prevenir su dispersión.

El Senasa fiscalizó más de 480 sitios para vigilar el picudo rojo en Entre Ríos.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) intensificó las tareas de vigilancia y fiscalización para prevenir el avance del picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) en Entre Ríos.

El operativo se desarrolló en los departamentos Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, en el marco de la emergencia fitosanitaria establecida mediante la Resolución Senasa 133/26. Participaron 24 agentes de la Dirección Nacional de Protección Vegetal y de los centros regionales Entre Ríos, Corrientes-Misiones, Metropolitano y Buenos Aires Norte.

Los equipos trabajaron divididos en zonas estratégicas para ampliar la cobertura territorial. Como resultado de las tareas de inspección, georeferenciamiento y relevamiento sistemático, ya fueron fiscalizados más de 480 sitios con palmeras en la provincia.

Vigilancia tras la detección en Colonia Elía

Las acciones de control se reforzaron luego de la detección del picudo rojo, en agosto, en un establecimiento rural ubicado cerca de Colonia Elía. El lugar se encuentra en una zona de sensibilidad biológica debido a su proximidad con Uruguay, donde la presencia del insecto está registrada desde 2022.

El plan contempla el monitoreo temprano de ejemplares para identificar síntomas compatibles con la plaga y la inmovilización preventiva de material vegetal que pudiera contribuir a la dispersión del insecto.

Durante las jornadas realizadas en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, los agentes inspeccionaron palmeras ubicadas en sectores del ejido urbano y no detectaron síntomas de infestación por picudo rojo. Además, mantuvieron contacto con vecinos para brindar información sobre la plaga y las medidas de prevención.

Un ejemplar afectado por otra plaga

En Gualeguaychú, los equipos técnicos revisaron y realizaron el corte de una palmera que presentaba daños severos. Luego del análisis fitosanitario, determinaron que la afectación correspondía a Paysandisia archon, otra plaga que afecta a las palmeras.

De esta manera, el ejemplar inspeccionado no presentó evidencias de la presencia de Rhynchophorus ferrugineus, el insecto que motivó la emergencia fitosanitaria y el refuerzo de los controles en la región.

Trabajo conjunto y alerta ante síntomas

El Senasa lleva adelante las acciones de prevención junto con el Gobierno de Entre Ríos, municipios de la zona y la Administración de Parques Nacionales. El trabajo conjunto comprende vigilancia, monitoreo, concientización y preparación de medidas de respuesta ante posibles nuevos casos.

El picudo rojo puede afectar distintas especies de palmeras y provocar su deterioro severo y posterior muerte. Por ese motivo, la detección temprana resulta clave para reducir el riesgo de dispersión hacia otras áreas.

Desde el organismo sanitario solicitaron la colaboración de productores, viveristas, trabajadores del sector ornamental y la comunidad. Ante síntomas como decaimiento de la copa, hojas centrales quebradas o presencia de galerías y capullos en la base de las hojas, se recomienda no trasladar material vegetal y realizar la denuncia correspondiente.

Los reportes pueden efectuarse ante el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo) o en la oficina del Senasa más cercana. También se encuentra disponible el Geoportal del organismo para consultar mapas de distribución y documentación técnica sobre la plaga.