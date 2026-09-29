Cristian Bergara llevará el Muay Thai entrerriano a Nueva Zelanda

El peleador entrerriano afrontará el próximo 17 de octubre su primera experiencia internacional. Será en Wellington, Nueva Zelanda. Viaja este miércoles.

El deporte entrerriano tendrá una nueva representación internacional de la mano de Cristian Emmanuel Bergara.

El deporte entrerriano tendrá una nueva representación internacional de la mano de Cristian Emmanuel Bergara, quien en los próximos días viajará rumbo a Nueva Zelanda para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera dentro del Muay Thai.

El peleador, nacido en Sauce Luna y radicado en Paraná , tendrá la posibilidad de presentarse por primera vez fuera de la Argentina y lo hará nada menos que en Wellington , capital neozelandesa. Allí será parte de una importante velada profesional que se desarrollará el sábado 17 de octubre , en una jornada que tendrá como uno de sus principales atractivos el combate que protagonizará el entrerriano.

Diputados dio media sanción a la ley que busca llevar al Estado entrerriano hacia una gestión digital

"Soy entrerriano", la canción con la que Linares Cardozo conmovió a Entre Ríos

Bergara competirá en la categoría de hasta 68 kilogramos, en un enfrentamiento pactado a cinco rounds, y tendrá como rival al local Freeman Dombrowski, un peleador experimentado al que el entrerriano ya comenzó a estudiar para llegar de la mejor manera a la cita.

“Voy a pelear Muay Thai profesional en Wellington, Nueva Zelanda, en cinco rounds y hasta 68 kilos. Estoy entusiasmado por enfrentar a un rival local experimentado y seguir creciendo en este deporte”, expresó Bergara en diálogo con UNO.

La oportunidad representa un paso importante para el deportista entrerriano, que viajará este martes rumbo a Nueva Zelanda para completar allí la última parte de su preparación. Será, además, una experiencia completamente nueva, no solamente por tratarse de su primera presentación internacional, sino también por hacerlo a miles de kilómetros de su lugar de origen y ante un rival que competirá como local.

Una oportunidad que llegó desde Nueva Zelanda

La posibilidad de combatir en Wellington tiene además una historia particular detrás. Bergara está en pareja con Talei Aldiss, una deportista neozelandesa que practica disciplinas de contacto desde hace varios años y que fue fundamental para que el nombre del entrerriano comenzara a conocerse en el ambiente del Muay Thai de su país.

La relación entre ambos nació a través de las redes sociales y con el tiempo se transformó en un proyecto de vida compartido. Los dos encontraron en las artes marciales y los deportes de contacto una pasión en común que terminó acercándolos pese a la enorme distancia que los separaba.

Hoy viven juntos en Paraná y fue precisamente Aldiss quien, aprovechando un viaje a su país, comenzó a establecer contactos para encontrar una oportunidad para Bergara.

“Se presentó una posibilidad de pelear boxeo en Nueva Zelanda. Es una pelea de Muay Thai profesional. Va a ser en Wellington, la capital. Es una pelea de cinco rounds porque va a ser la pelea estelar de la velada”, explicó el entrerriano.

La gestión permitió que Bergara pudiera acceder a una propuesta que inicialmente parecía difícil de concretar. El contacto con el entrenador de su pareja terminó abriendo la puerta para que el argentino fuera incluido en uno de los eventos importantes del calendario neozelandés.

“La chance de estar allá comenzó a raíz de mi pareja, que es de allá. Me contactó su entrenador porque ella le pasó un par de peleas mías. Estábamos tratando de conseguir una pelea y me habló de un evento grande que hace todos los años”, contó.

Se trata de la novena edición del festival organizado por el entrenador, una competencia que reunirá a distintos exponentes de los deportes de contacto y que tendrá al combate del entrerriano como uno de los enfrentamientos destacados de la jornada.

Un rival experimentado para el entrerriano

Para Bergara, el desafío tendrá además una dificultad adicional: enfrentará a un peleador local con experiencia y deberá hacerlo en un escenario completamente nuevo.

Su rival será Freeman Dombrowski, a quien el entrerriano ya comenzó a analizar en detalle durante las últimas semanas.

“Es contra un peleador muy bueno, un chico muy experimentado. Mi rival es Freeman Dombrowski. Estoy estudiando cosas de él”, señaló Bergara.

El objetivo será llegar preparado para los cinco rounds y afrontar un combate que, por sus características, demandará un importante esfuerzo físico y estratégico. La condición de pelea estelar también le dará al enfrentamiento una relevancia especial dentro de la velada.

Para Bergara, no se tratará solamente de viajar para competir, sino también de medirse en un ámbito diferente al habitual y conocer de primera mano el nivel que tiene el Muay Thai en Nueva Zelanda.

La historia de Bergara y Aldiss tiene como uno de sus denominadores comunes al deporte. Ambos practican disciplinas de contacto y esa afinidad fue el punto de partida de una relación que hoy los encuentra compartiendo la vida en Paraná.

Lo que comenzó con un mensaje en las redes sociales se transformó con el tiempo en una historia atravesada por el amor, el sacrificio, los entrenamientos y los proyectos deportivos.

Ahora, esa historia tendrá un nuevo capítulo a más de 10.000 kilómetros de distancia, precisamente en el país de origen de Talei.

El viaje también tendrá un componente especial para el entrerriano, ya que podrá compartir la última etapa de su preparación con su pareja y, al mismo tiempo, conocer un escenario deportivo al que hasta ahora solamente había accedido a través de videos y referencias.

La primera experiencia internacional

El viaje a Nueva Zelanda marcará un antes y un después en la trayectoria deportiva de Bergara. Será su primera pelea fuera de la Argentina y una posibilidad de mostrar su trabajo en un contexto internacional.

El desafío tendrá todos los condimentos: una pelea profesional, cinco rounds, un límite de 68 kilos, un rival local experimentado y una velada de relevancia para el circuito neozelandés.

Con la preparación realizada en Paraná y el último tramo del entrenamiento previsto en Wellington, Bergara emprenderá el viaje con la intención de aprovechar una oportunidad que llegó de manera inesperada pero que puede convertirse en un nuevo punto de partida para su carrera.