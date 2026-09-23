Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Jugó en Patronato, sufrió depresión y se reinventó como empresario automotriz

Franco Miranda disputó dos temporadas en Patronato. Tras sufrir depresión durante un año se reinventó en otro ambiente.

23 de septiembre 2026 · 16:30hs
Franco MIranda disputó 31 encuentros con la camiseta de Patronato desde inicios de 2011 hasta junio de 2012.

UNO / Archivo

Franco MIranda disputó 31 encuentros con la camiseta de Patronato desde inicios de 2011 hasta junio de 2012.

Franco Miranda lució la camiseta de Patronato en 31 encuentros. Arribó a barrio Villa Sarmiento a inicios de 2011 para suplir la salida de Julio Moreyra, uno de los líderes de la defensa del Rojinegro que disputaba su estreno en la Primera Nacional.

Rápidamente se ganó un lugar en el 11 inicial. Fue pieza clave del equipo que cosechó 50 unidades para asegurar la plaza en la máxima división del fútbol de ascenso argentino. En la siguiente temporada alterno entre el equipo principal y como opción de recambio.

Patronato afronta seis fechas decisivas por la permanencia y mira de cerca a Chicago y Chacarita.

Patronato afronta seis fechas decisivas por la permanencia y mira de cerca a Chicago y Chacarita

¿cuando volvera a jugar patronato por la primera nacional?

¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?

La carrera de Franco Miranda

Miranda se formó en la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia. Luego emigró al barrio porteño de Núñez, donde se sumó al semillero de River Plate. Debutó en Primera con la indumentaria del Millonario. Formó parte del plantel que se coronó campeón del Torneo Clausura bajo la conducción técnica de Leonardo Astrada.

A su salida, el lateral pasó por Racing y luego dio el salto a Europa para desempeñarse en Helsinborg de Suecia y Saint Mirren de Escocia. En 2009 regresó a la Argentina y desfiló por el Ascenso hasta su retiro con tan solo 31 años mientras padecía de depresión.

"Cuando decidí dejar el fútbol fue porque ya lo económico en ese momento no me servía para poder mantener el nivel de vida que llevaba. Un poco yo lo decidí y un poco más el fútbol me dejó a mí. Si tuviera que pasar de nuevo por lo que pasé, no elegiría jugar de nuevo al fútbol profesional porque es muy cruel", declaró el chubutense en diálogo con La Página Millonaria.

“Sufrí depresión, pero después de un año sabático a la fuerza y viéndome jubilado a los 31 años tuve que decidir buscar otra cosa. Cuando era jugador no supe aprovechar el tiempo para poder capacitarme para el retiro, que es lo más duro. No sabía que hacer hasta que tuve una charla con uno de mis hermanos y encaré para el rubro automotriz. Me reinventé desde cero”, añadió Miranda, que aseguró que pasó de no saber vender a ser el mejor de su sucursal y fundar una de las consultoras más importantes de Buenos Aires en la materia.

El regreso a River Plate

Luego de cosechar éxito en ese rubro, el ex jugador de Patronato volvió a acercarse al deporte para oficiar como representante luego de hacer un curso de agente FIFA. Hoy en día, es su actividad económica principal. En 2024, tuvo otro acercamiento al verde césped y debutó en el senior de River, donde compartió espacio con Ariel Ortega, Matías Abelairas y Alejandro Domínguez, entre otros.

Patronato Franco Miranda River Plate
Noticias relacionadas
Marcelo Fuentes destacó el rendimiento del equipo ante Nueva Chicago valoró que continuar fuera de los puestos de descenso.

Marcelo Fuentes: "El equipo nos representó"

¿como quedo posicionado patronato en la primera nacional?

¿Como quedó posicionado Patronato en la Primera Nacional?

patronato sumo un punto que vale en la pelea por la permanencia

Patronato sumó un punto que vale en la pelea por la permanencia

los juveniles de patronato que buscaran su bautismo ante nueva chicago

Los juveniles de Patronato que buscarán su bautismo ante Nueva Chicago

Ver comentarios

Lo último

Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

El dólar blue tocó un récord de 1.560 pesos y el mercado sigue la capacidad del BCRA para sumar reservas

El dólar blue tocó un récord de 1.560 pesos y el mercado sigue la capacidad del BCRA para sumar reservas

Nuevo parte médico: ¿cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

Nuevo parte médico: ¿cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

Ultimo Momento
Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

El dólar blue tocó un récord de 1.560 pesos y el mercado sigue la capacidad del BCRA para sumar reservas

El dólar blue tocó un récord de 1.560 pesos y el mercado sigue la capacidad del BCRA para sumar reservas

Nuevo parte médico: ¿cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

Nuevo parte médico: ¿cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

Indec: supermercados y mayoristas siguen en baja, mientras los shoppings lograron crecer en julio

Indec: supermercados y mayoristas siguen en baja, mientras los shoppings lograron crecer en julio

Plan Calle a Calle: la comuna intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná

Plan Calle a Calle: la comuna intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná

Policiales
Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Un sacerdote contó que vio con mucho miedo a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

Un sacerdote contó que vio "con mucho miedo" a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

Plan Calle a Calle: la comuna intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná

Plan Calle a Calle: la comuna intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná

Paraná: jornada sobre consumos digitales y uso responsable de tecnologías para estudiantes

Paraná: jornada sobre consumos digitales y uso responsable de tecnologías para estudiantes

Verónica Edith González juró y se incorpora a la Cámara de Diputados de Entre Ríos

Verónica Edith González juró y se incorpora a la Cámara de Diputados de Entre Ríos

Guillermo Moreno llega a Paraná para presentar Principios y Valores y reunir a dirigentes peronistas

Guillermo Moreno llega a Paraná para presentar Principios y Valores y reunir a dirigentes peronistas

Dejanos tu comentario