Jugó en Patronato, sufrió depresión y se reinventó como empresario automotriz

Franco Miranda lució la camiseta de Patronato en 31 encuentros. Arribó a barrio Villa Sarmiento a inicios de 2011 para suplir la salida de Julio Moreyra, uno de los líderes de la defensa del Rojinegro que disputaba su estreno en la Primera Nacional.

Rápidamente se ganó un lugar en el 11 inicial. Fue pieza clave del equipo que cosechó 50 unidades para asegurar la plaza en la máxima división del fútbol de ascenso argentino. En la siguiente temporada alterno entre el equipo principal y como opción de recambio.

La carrera de Franco Miranda

Miranda se formó en la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia. Luego emigró al barrio porteño de Núñez, donde se sumó al semillero de River Plate. Debutó en Primera con la indumentaria del Millonario. Formó parte del plantel que se coronó campeón del Torneo Clausura bajo la conducción técnica de Leonardo Astrada.

A su salida, el lateral pasó por Racing y luego dio el salto a Europa para desempeñarse en Helsinborg de Suecia y Saint Mirren de Escocia. En 2009 regresó a la Argentina y desfiló por el Ascenso hasta su retiro con tan solo 31 años mientras padecía de depresión.

"Cuando decidí dejar el fútbol fue porque ya lo económico en ese momento no me servía para poder mantener el nivel de vida que llevaba. Un poco yo lo decidí y un poco más el fútbol me dejó a mí. Si tuviera que pasar de nuevo por lo que pasé, no elegiría jugar de nuevo al fútbol profesional porque es muy cruel", declaró el chubutense en diálogo con La Página Millonaria.

“Sufrí depresión, pero después de un año sabático a la fuerza y viéndome jubilado a los 31 años tuve que decidir buscar otra cosa. Cuando era jugador no supe aprovechar el tiempo para poder capacitarme para el retiro, que es lo más duro. No sabía que hacer hasta que tuve una charla con uno de mis hermanos y encaré para el rubro automotriz. Me reinventé desde cero”, añadió Miranda, que aseguró que pasó de no saber vender a ser el mejor de su sucursal y fundar una de las consultoras más importantes de Buenos Aires en la materia.

El regreso a River Plate

Luego de cosechar éxito en ese rubro, el ex jugador de Patronato volvió a acercarse al deporte para oficiar como representante luego de hacer un curso de agente FIFA. Hoy en día, es su actividad económica principal. En 2024, tuvo otro acercamiento al verde césped y debutó en el senior de River, donde compartió espacio con Ariel Ortega, Matías Abelairas y Alejandro Domínguez, entre otros.