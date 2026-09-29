Uno Entre Rios | El País | senador

El senador libertario Juan Carlos Pagotto fue hallado muerto

El senador libertario estaba sin vida en su domicilio, en La Rioja. Las autoridades judiciales y policiales trabajan en el lugar para esclarecer los motivos del deceso.

29 de septiembre 2026 · 10:39hs
El senador libertario estaba sin vida en su domicilio

El senador libertario estaba sin vida en su domicilio, en La Rioja. Las autoridades judiciales y policiales trabajan en el lugar para esclarecer los motivos del deceso.

El legislador de La Libertad Avanza fue encontrado muerto este martes en su domicilio de La Rioja. Las autoridades judiciales y policiales trabajan en el lugar para esclarecer los motivos del deceso.

El senador nacional por la provincia de La Rioja, Juan Carlos Pagotto, estaba en el interior de su domicilio ubicado en la capital provincial. La noticia generó conmoción en el ámbito político tanto a nivel local como nacional, donde se desempeñaba activamente en la Cámara Alta del Congreso de la Nación.

Desde el Gobierno se informó cómo prepararse y qué tener en cuenta ante un posible aumento de las lluvias por la llegada del fenómeno climático Super Niño

Súper Niño: el Gobierno hizo recomendaciones

Roberto Yamil Ibrahim viajó a Rusia por una propuesta laboral y terminó incorporado a su ejército. Tras ser herido, fue capturado por fuerzas ucranianas.

Un argentino fue capturado en Ucrania tras ser reclutado para combatir con el ejército ruso

Hermetismo y pericias en el lugar

De acuerdo con los primeros reportes brindados por fuentes policiales, el cuerpo del legislador y abogado fue encontrado en su vivienda particular. Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial los motivos del deceso ni se han precisado mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho.

En desarrollo

senador libertario Juan Carlos Pagotto La Rioja
Noticias relacionadas
YPF y Entre Ríos rubricaron un acuerdo histórico.

YPF y Entre Ríos rubricaron un acuerdo histórico

Malvinas: Argentina intimó al Reino Unido y prepara un arbitraje por Sea Lion.

Malvinas: Argentina intimó al Reino Unido y prepara un arbitraje por Sea Lion

Pidieron la detención de Diego Spagnuolo por las irregularidades en la denominada Causa Andis.

Causa Andis: pidieron la detención de Diego Spagnuolo por las irregularidades

El Gobierno confirmó los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre.

El Gobierno confirmó los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre

Ver comentarios

Lo último

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

Ultimo Momento
El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa llegan a Tribus

Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa llegan a Tribus

De Paraná a Francia: la réplica del monumento a San Martín que cruzará el Atlántico

De Paraná a Francia: la réplica del monumento a San Martín que cruzará el Atlántico

Policiales
Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Concordia: murió el jockey accidentado en la Ruta 18

Concordia: murió el jockey accidentado en la Ruta 18

El cura entrerriano Von Wernich pidió permiso para reunirse con el Papa León XIV

El cura entrerriano Von Wernich pidió permiso para reunirse con el Papa León XIV

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

De Paraná a Francia: la réplica del monumento a San Martín que cruzará el Atlántico

De Paraná a Francia: la réplica del monumento a San Martín que cruzará el Atlántico

Paraná abonará los haberes de septiembre con un incremento del 3,5%

Paraná abonará los haberes de septiembre con un incremento del 3,5%

Gualeguaychú: confirman la clausura preventiva de la planta de efluentes del Parque Industrial

Gualeguaychú: confirman la clausura preventiva de la planta de efluentes del Parque Industrial

Preocupación por los lapachos de calle 25 de Mayo: denuncian daños en las raíces y riesgo de caída

Preocupación por los lapachos de calle 25 de Mayo: denuncian daños en las raíces y riesgo de caída

Dejanos tu comentario