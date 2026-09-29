El senador libertario Juan Carlos Pagotto fue hallado muerto El senador libertario estaba sin vida en su domicilio, en La Rioja. Las autoridades judiciales y policiales trabajan en el lugar para esclarecer los motivos del deceso. 29 de septiembre 2026 · 10:39hs

El senador libertario estaba sin vida en su domicilio, en La Rioja. Las autoridades judiciales y policiales trabajan en el lugar para esclarecer los motivos del deceso.

El legislador de La Libertad Avanza fue encontrado muerto este martes en su domicilio de La Rioja. Las autoridades judiciales y policiales trabajan en el lugar para esclarecer los motivos del deceso.

El senador nacional por la provincia de La Rioja, Juan Carlos Pagotto, estaba en el interior de su domicilio ubicado en la capital provincial. La noticia generó conmoción en el ámbito político tanto a nivel local como nacional, donde se desempeñaba activamente en la Cámara Alta del Congreso de la Nación.

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Hermetismo y pericias en el lugar De acuerdo con los primeros reportes brindados por fuentes policiales, el cuerpo del legislador y abogado fue encontrado en su vivienda particular. Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial los motivos del deceso ni se han precisado mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho. En desarrollo