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Milei nombró a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte argentino

El polista Adolfo Cambiaso fue designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para promover el deporte argentino, especialmente el polo, de forma

29 de septiembre 2026 · 10:24hs
Milei nombró a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte argentino

El Gobierno designó a Adolfo Cambiaso como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, encomendándole la promoción internacional del deporte argentino "ad honorem". Esta medida se oficializó a través del Decreto 1116/2026, publicado en el Boletín Oficial, que destaca el cometido especial de Cambiaso en la difusión del deporte nacional.

Asimismo, se añadió: “En particular del polo, como plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la República Argentina, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto”.

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La figura de Adolfo Cambiaso para el deporte argentino

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, también asigna a Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, exclusivamente para efectos protocolares.

Cambiaso posee una extensa y destacada trayectoria deportiva que lo sitúa entre los principales referentes del polo argentino en el mundo, a la vez que sus méritos deportivos y su proyección internacional lo convierten en una figura idónea para contribuir a la difusión de los valores del deporte argentino y al fortalecimiento de la presencia del país en el exterior.

Adolfo Cambiaso Gobierno Embajador
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