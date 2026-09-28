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Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Un joven de Concordia falleció este fin de semana luego de permanecer varios días en terapia intensiva tras un accidente en su motocicleta.

28 de septiembre 2026 · 18:54hs
El joven se accidentó hace unos días sobre la Avenida Independencia y peleaba por su vida.

El joven se accidentó hace unos días sobre la Avenida Independencia y peleaba por su vida.

Durante el fin de semana se conoció el lamentable fallecimiento de Francisco Agüero, quien permanecía internado desde el pasado 13 de septiembre luego de sufrir un grave accidente de tránsito en la avenida Independencia de Concordia.

Motociclista fallecido en Concordia.&nbsp;

Motociclista fallecido en Concordia.

El siniestro ocurrió durante la madrugada de ese día, cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta Gilera Smash de 110cc por la avenida Independencia, en sentido sur-norte. Por causas que continúan siendo materia de investigación, el motociclista habría mordido el cordón cuneta, perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica, consignó Concordia Policiales.

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Como consecuencia de la caída, fue asistido y trasladado en ambulancia hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde los profesionales constataron que presentaba una fractura de cráneo, además de otras lesiones de consideración.

Debido a la gravedad de las heridas sufridas en el siniestro, el joven fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva, donde permaneció internado hasta la jornada del pasado viernes 25 de septiembre, cuando desde el Hospital Masvernat confirmaron a Concordia Policiales su fallecimiento como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.

Joven Motociclista Concordia Hospital Masvernat
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