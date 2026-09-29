La inestabilidad continuará en distintos puntos de Entre Ríos, con lluvias y tormentas. Para el miércoles se prevé una mejora y descenso de las temperaturas.

Entre Ríos: cómo estará el tiempo este martes y miércoles en las principales ciudades.

El tiempo se presentará inestable durante este martes 29 de septiembre en Entre Ríos, en el marco de las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la región. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por tormentas para sectores de la provincia, con posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

En Paraná , el pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima cercana a los 25 grados.

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En Concordia, la máxima rondará los 25 grados y existe probabilidad de precipitaciones durante la jornada.

En el sur entrerriano, Gualeguaychú tendrá una jornada con mayor inestabilidad y una máxima cercana a los 21 grados, mientras que Concepción del Uruguay alcanzará alrededor de 24 grados.

Miércoles: mejora de las condiciones

Para el miércoles 30 de septiembre se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con disminución de la inestabilidad y temperaturas más bajas, especialmente en el sur provincial.

En Gualeguaychú, el pronóstico prevé una jornada con nubosidad variable, una mínima de 10 grados y una máxima de 19 grados.

La tendencia para el resto de Entre Ríos también apunta a una mejora respecto del martes, aunque podrían persistir períodos de cielo cubierto y temperaturas moderadas. La evolución estará condicionada por el desplazamiento del sistema de tormentas que afecta a la región.

Así estará el tiempo en las principales ciudades