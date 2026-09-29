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Entre Ríos: cómo estará el tiempo este martes y miércoles en las principales ciudades

La inestabilidad continuará en distintos puntos de Entre Ríos, con lluvias y tormentas. Para el miércoles se prevé una mejora y descenso de las temperaturas.

29 de septiembre 2026 · 08:58hs
Entre Ríos: cómo estará el tiempo este martes y miércoles en las principales ciudades.

Foto UNO/Gerónimo Flores

Entre Ríos: cómo estará el tiempo este martes y miércoles en las principales ciudades.

El tiempo se presentará inestable durante este martes 29 de septiembre en Entre Ríos, en el marco de las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la región. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por tormentas para sectores de la provincia, con posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

En Paraná, el pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima cercana a los 25 grados.

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En Concordia, la máxima rondará los 25 grados y existe probabilidad de precipitaciones durante la jornada.

En el sur entrerriano, Gualeguaychú tendrá una jornada con mayor inestabilidad y una máxima cercana a los 21 grados, mientras que Concepción del Uruguay alcanzará alrededor de 24 grados.

Miércoles: mejora de las condiciones

Para el miércoles 30 de septiembre se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con disminución de la inestabilidad y temperaturas más bajas, especialmente en el sur provincial.

En Gualeguaychú, el pronóstico prevé una jornada con nubosidad variable, una mínima de 10 grados y una máxima de 19 grados.

La tendencia para el resto de Entre Ríos también apunta a una mejora respecto del martes, aunque podrían persistir períodos de cielo cubierto y temperaturas moderadas. La evolución estará condicionada por el desplazamiento del sistema de tormentas que afecta a la región.

Así estará el tiempo en las principales ciudades

  • Paraná: martes con cielo mayormente nublado y máxima cercana a 25°. El miércoles se espera una mejora de las condiciones.
  • Concordia: martes con probabilidad de lluvias y máxima de 25°. El miércoles se prevé una disminución de la inestabilidad.
  • Concepción del Uruguay: martes con cielo cubierto y máxima cercana a 24°. El miércoles tendrá condiciones más estables y temperaturas en descenso.
  • Gualeguaychú: martes con probabilidad de chaparrones y tormentas, máxima de 21°. El miércoles se esperan nubes y claros, con mínima de 10° y máxima de 19°.

Entre Ríos Tiempo tormentas
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