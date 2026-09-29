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Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Una joven de 21 años fue agredida y presuntamente ahorcada con un cable por su expareja en Bovril, quien fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía.

29 de septiembre 2026 · 07:29hs
Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Una joven de 21 años fue herida a golpes y ahorcada con un cable la mañana de este lunes en Bovril, departamento La Paz. Por el brutal hecho detuvieron a su expareja, un joven de 29 años. El hecho de violencia de género se registró a las 10:50 en inmediaciones de calles Carlos Gardel y Rivadavia de la ciudad.

La Comisaría de Bovril tomó intervención a raíz de un llamado telefónico. Constituido el personal en el lugar, "se constató que una mujer había sido agredida físicamente por su expareja, quien habría intentado sujetarla del cuello utilizando un cable y posteriormente le habría propinado golpes de puño en el rostro", se informó.

El joven se accidentó hace unos días sobre la Avenida Independencia y peleaba por su vida.

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Ante esta situación, los efectivos de la fuerza se abocaron a la localización del agresor, quien "fue encontrado a escasas cuadras del lugar y posteriormente aprehendido, previa comunicación y disposición de la Fiscalía interviniente", indicaron las fuentes policiales.

La víctima recibió asistencia

Por otra parte, la policía confirmó que la víctima fue asistida por el médico policial, que constató lesiones leves. Asimismo, "se procedió al secuestro preventivo de un cable que habría sido utilizado durante el hecho", y se continúa con las diligencias de rigor.

Interviene la Fiscalía de La Paz en el marco de una causa por lesiones en contexto de violencia de género.

Joven Bovril Violencia de género
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