El nuevo espacio Paseo Puerta del Sol sobre el arroyo Las Viejas será habilitado este miércoles con actividades deportivas y artísticas para los vecinos.

Inauguran el Paseo Puerta del Sol, una obra de saneamiento e integración urbana.

Este miércoles a las 16 quedará habilitado el Paseo Puerta del Sol, una intervención urbana desarrollada sobre el arroyo Las Viejas que combinó obras de saneamiento hídrico, recuperación ambiental, integración barrial y generación de nuevos espacios públicos.

La inauguración se realizará en Ambrosetti 375, a 100 metros de calle 3 de Febrero. La jornada contará con actividades deportivas y artísticas para acompañar la puesta en funcionamiento del nuevo espacio.

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El proyecto busca recuperar un sector de Paraná que durante años estuvo postergado y mejorar la vinculación de distintos barrios con el entorno del arroyo y con el resto de la ciudad.

Recuperación de un sector postergado

La intervención comenzó como una obra hidráulica financiada por el Estado nacional, pero los trabajos quedaron paralizados. Ante esa situación, el Municipio asumió el financiamiento de las tareas pendientes y amplió el alcance del proyecto con una mirada orientada a la recuperación urbana y ambiental del sector.

El nuevo paseo incorpora espacios verdes, caminos, iluminación, forestación y sectores destinados al encuentro y la permanencia de los vecinos. La propuesta apunta a transformar un área vinculada históricamente al abandono en un espacio público transitable y de uso comunitario.

Entre los trabajos ejecutados se incorporaron más de 200 árboles y plantas, unos 1.400 metros de calles compartidas, 1.000 metros cuadrados de filtros biológicos con plantas totoras, 1.600 metros lineales de nueva red cloacal y 70 luminarias solares.

Saneamiento y prevención de desbordes

La obra también comprende intervenciones destinadas a mejorar el funcionamiento hídrico del arroyo Las Viejas. Se realizaron trabajos de contención de márgenes y conducción de caudales para reducir los riesgos asociados a desbordes, erosión e inestabilidad del terreno.

Además, se amplió la cobertura de la red cloacal para vecinos, clubes e instituciones de la zona. Las tareas incluyeron el saneamiento de efluentes, la reparación de vertidos cloacales y la incorporación de rejas para retener residuos sólidos urbanos.

Los filtros biológicos conformados con plantas totoras constituyen otro de los componentes ambientales de la intervención y están destinados a contribuir al tratamiento y mejoramiento de la calidad del agua.

Nuevas conexiones y espacios públicos

El proyecto se completa con nuevos caminos laterales y una conexión entre ambas márgenes mediante calle Darwin. También se ejecutaron mejoras para facilitar la accesibilidad y la vinculación del sector con el balneario Thompson.

De esta manera, el Paseo Puerta del Sol suma infraestructura vinculada al saneamiento del arroyo con nuevos espacios de circulación, encuentro y recreación, en una intervención que busca integrar el sector a la trama urbana de Paraná.