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Rugby: la M19 del CAE se consagró campeona del Torneo Dos Orillas

El equipo formativo del club Estudiantes de Paraná venció en un partido decisivo a Santa Fe Rugby 43 a 3 y se consagró como el mejor.

26 de septiembre 2026 · 19:53hs
Estudiantes festejó de visitante ante Santa Fe Rugby.

Estudiantes festejó de visitante ante Santa Fe Rugby.

La M19 de rugby del Club Atlético Estudiantes (CAE) se consagró campeona del Torneo Dos Orillas luego de imponerse con autoridad ante Santa Fe Rugby por 43 a 3 en el partido decisivo. El equipo paranaense coronó así una gran campaña y festejó un nuevo título para la institución albinegra.

Un gran rugby

El conjunto del CAE mostró todo su potencial en la definición y logró una amplia diferencia en el marcador para quedarse con el campeonato. El 43 a 3 reflejó la superioridad del elenco paranaense, que tuvo una destacada actuación en el encuentro que definió al campeón.

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La consagración fue el resultado del trabajo realizado durante toda la temporada por los jugadores y el cuerpo técnico. El plantel fue creciendo a lo largo de la competencia y llegó a la instancia decisiva con el objetivo de quedarse con el título, algo que finalmente consiguió con una contundente victoria.

El festejo tuvo como protagonistas a los jugadores de la M19, quienes celebraron junto al cuerpo técnico, familiares y allegados que acompañaron al equipo durante todo el torneo.

Felicitaciones

Desde el rugby del CAE felicitaron a todo el plantel y al cuerpo técnico por el campeonato conseguido, destacando el esfuerzo, el compromiso y el trabajo colectivo que permitieron alcanzar el objetivo.

Rugby CAE Dos Orillas torneo
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