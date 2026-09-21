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Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés hicieron historia

La Selección Argentina femenina de rugby seven venció 33-5 a Colombia en la final. En Las Yaguaretés jugaron Paula Pedrozo y Antonella Reding.

21 de septiembre 2026 · 20:40hs
Argentina festejó con presencia entrerriana.

Argentina festejó con presencia entrerriana.

Las Yaguaretés hicieron historia en Rosario. La Selección Argentina femenina de rugby seven se impuso con contundencia por 33-5 ante Colombia en la gran final y se consagró campeona de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El conjunto argentino tuvo una actuación sólida durante el torneo y coronó su participación con una amplia victoria en el partido decisivo, para quedarse con la medalla de oro ante su público.

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José Florentín, de cabeza, marcó el gol que le dio el triunfo a Independiente Rivadavia.

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La consagración tuvo además un significado especial para Entre Ríos, ya que el plantel argentino contó con la presencia de Paula Pedrozo, oriunda de Concordia, y Antonella Reding, de Villaguay, quienes integran el seleccionado nacional y fueron parte de esta histórica conquista.

El título también marca un punto de inflexión en la historia del rugby seven femenino en los Juegos Suramericanos. Desde la incorporación de la disciplina en 2014, Brasil había sido campeón en todas las ediciones disputadas, manteniendo una hegemonía que llegó a su fin en Rosario.

Con el triunfo ante Colombia, Argentina logró destronar a la potencia regional y sumó un título que representa un nuevo capítulo para el rugby femenino nacional.

Las Yaguaretés y un gran cierre

Las Yaguaretés cerraron así una jornada inolvidable: campeonas suramericanas y protagonistas de un logro que quedará registrado en la historia del deporte argentino.

Las Yaguaretés Entrerriana Juegos Suramericanos Rugby
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