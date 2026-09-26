El CIC La Floresta celebró 20 años de trabajo junto a la comunidad.

El CIC La Floresta celebró dos décadas de trabajo sostenido junto a los vecinos. La intendenta Rosario Romero destacó que “cambió la fisonomía del barrio”.

El Centro Integrador Comunitario (CIC) I La Floresta, celebró sus 20 años de trayectoria con una jornada que reunió a vecinos, instituciones y equipos que forman parte de la vida cotidiana del espacio. El aniversario permitió poner en valor el trabajo sostenido durante dos décadas y el vínculo construido con la comunidad de la zona oeste.

En el marco de la celebración por los 20 años se realizó un mural comunitario con estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe, y a través del programa Todas Las Manos, dependiente de la Subsecretaría de Cultura. La obra recupera elementos vinculados con la identidad del barrio y la historia del CIC.

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En este marco, la intendenta Rosario Romero expresó: “Este CIC es muy querido y cambió la fisonomía del barrio. Trajo talleres, deporte, educación de todo tipo y hoy tenemos hasta atención de salud mental. Funciona en forma muy virtuosa desde hace 20 años, sostenido por la comunidad”.

En ese sentido, valoró la diversidad de propuestas que se desarrollan en el lugar y afirmó que “canto, baile, talleres, artesanía, costura, salud mental y huerta, todo eso es construir comunidad”.

Romero también destacó el trabajo destinado a niños y jóvenes, a través de las propuestas municipales y remarcó la importancia de que cuenten con espacios comunitarios de recreación, deporte y cultura. “Todo lo que podemos hacer para que cuando los niños y los jóvenes no estén en la escuela, estén en un espacio comunitario haciendo recreación, deporte o música, vale por sí mismo”, sostuvo.

Más expresiones en la celebración

La directora del CIC La Floresta, Gisela Gandini, expresó su emoción por el aniversario y resaltó el sentido de pertenencia de los vecinos. “La comunidad se apropia de este lugar, sabe que es su casa. Es un espacio para el adolescente, para el adulto mayor y para los niños, donde encuentran contención e integración”, afirmó.

Gandini también destacó la articulación que se sostiene con las distintas instituciones de la zona y el acompañamiento recibido durante estos años. “Me encanta ver y vivir cómo la comunidad se apropia de este lugar. Ellos saben que esta es la casa de la comunidad”, resumió.

Entre las propuestas que se fortalecieron en el CIC se encuentra el dispositivo de salud mental para adolescentes y jóvenes, que funciona los miércoles y jueves y reúne actualmente a unos 20 a 25 participantes.

La psicóloga Antonella Hilardo, integrante del equipo coordinador, explicó que el dispositivo está orientado a la promoción, la prevención y al abordaje integral de la salud mental de juventudes y adolescencias. “Valoramos mucho el anclaje en el territorio. Recibimos derivaciones de distintas instituciones, pero también demanda espontánea. Los propios jóvenes referencian a otros de su comunidad y valoran este espacio como un lugar de acompañamiento y contención”, indicó.

De esta manera, el aniversario del CIC La Floresta permitió celebrar dos décadas de presencia territorial y, al mismo tiempo, mostrar una comunidad que continúa construyendo vínculos y generando espacios de participación, acompañamiento y encuentro.

En el festejo se realizó también la exposición de algunos de los talleres, como folklore y zumba y el taller de iniciación musical para infancias y adolescentes del programa Construir Valores, además, hubo un espacio para la merienda y presentaciones artísticas de Los Hermanos Corradini y La Red Bull.