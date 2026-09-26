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LPF: el clásico fue para Sportivo Urquiza

La V Azulada derrotó 1 a 0 a Peñarol en uno de los adelantos de la tercera fecha del Torneo Clausura de la LPF.

26 de septiembre 2026 · 18:59hs
LPF: el clásico fue para Sportivo Urquiza

Sportivo Urquiza conquistó este sábado una nueva edición del clásico más popular. En el estadio Pablo Zapata la V Azulada derrotó 1 a 0 a Peñarol en uno de los encuentros que marcó el inicio de la tercera fecha del Torneo Clausura Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).

El elenco dirigido por Gustavo Escouboue edificó la victoria gracias al tanto convertido por Junior Rodríguez a los 89 minutos. De esta manera se sostiene en lo más alto de las posiciones de la Zona A con puntaje ideal.

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El local finalizó con 10 futbolistas por la expulsión de Joaquín Cepeda. En el Tricolor recibieron la tarjeta roja Juan Ortiz y Luca Palacio.

Otros adelantos en la LPF

Por la misma zona Instituto goleó 4 a 1 a Camioneros en barrio Villa Uranga. La visita rompió el cero a través de Alexander Comas; el Azul revirtió el marcador con los tantos de Juan Ríos —2—, Yair Loza y Román Gigena.

En barrio Corrales Universitario goleó 4 a 0 a Palermo- Lázaro Claro —2— y Matías Rodríguez, en dos ocasiones, anotaron los tantos de la U, que manda en la Zona B.

Por su parte, Los Toritos sumó sus primeras unidades en el certamen al superar 3 a 2 a Ciclón del Sur en el marco de la Zona C.

Como sigue el tercer capítulo del Torneo Clausura

El lunes jugarán, desde las 16, San Benito-Atlético Neuquén. Mientras que Oro Verde enfrentará a Patronato a partir de las 20.

La jornada concluirá el miércoles con los restantes dos encuentros. A partir de las 16 Atlético Paraná y Formación Independiente se enfrentarán en cancha de Ministerio. A las 18 se medirán Atlético VF-Don Bosco.

LPF Sportivo Urquiza Torneo Clausura
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