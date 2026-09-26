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Condenaron a un joven por el tráfico de cocaína valuada en 3 mil dólares

La Justicia Federal condenó a un joven que fue detenido en Chajarí con casi un cuarto de kilo de cocaína. Además, se le impuso una multa millonaria.

26 de septiembre 2026 · 08:38hs
Condenaron a un joven por el tráfico de cocaína valuada en 3 mil dólares.

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

Condenaron a un joven por el tráfico de cocaína valuada en 3 mil dólares.

En el marco de un juicio abreviado, la Justicia Federal condenó a Jonathan Lucas Insaurralde a la pena de cuatro años de prisión y al pago de una multa económica tras ser hallado autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. El fallo fue emitido el 23 de septiembre por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná, integrado unipersonalmente por la jueza Noemí Marta Berros.

Insaurralde, de 32 años, nació en Monte Caseros, Corrientes, cuenta con estudios primarios incompletos y trabajaba en la poda. Se encuentra casado y es padre de cinco hijos menores de edad. La pena impuesta se ejecutará bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su vivienda particular de la ciudad de Chajarí, con supervisión mediante dispositivo electrónico.

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El operativo de control vial en la Ruta Provincial N° 1

Según supo UNO, los hechos juzgados ocurrieron el 6 de septiembre de 2025 en la ciudad de Chajarí, departamento Federación. A las 11, personal de la Sección Chajarí del Escuadrón 4 “Concordia” de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) realizaba un operativo público de prevención en la Ruta Provincial N° 1, a la altura del “Taller Dalmaso”.

En dicho punto, los efectivos detuvieron la marcha de dos motovehículos. La inspección del primer rodado no arrojó novedades, pero al controlar el segundo vehículo, conducido por Insaurralde, este manifestó no poseer documentación personal ni del rodado. Al consultar los sistemas, se constató que la chapa patente correspondía a una motocicleta Guerrero G110 Trip a nombre de una mujer. Asimismo, el número de cuadro correspondía a otro modelo, Guerrero GC 150 Urban, registrado a nombre de otra persona.

Ante las inconsistencias documentales y según lo previsto por el artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación, los gendarmes solicitaron a Insaurralde que exhibiera sus pertenencias. En el interior de su mochila hallaron una media negra esférica. Consultado espontáneamente, Insaurralde admitió que contenía cocaína.

Al abrir la prenda, hallaron una bolsa con dos envoltorios con sustancia pulverulenta blanca. En la mochila llevaba también otra media celeste con un envoltorio más pequeño. En la sede de la Gendarmería se practicó la prueba de narcotest, confirmando provisoriamente clorhidrato de cocaína con un peso total de 234,87 gramos. La Justicia Federal dispuso la detención de Insaurralde y el secuestro de la moto, dos cédulas automotor de otros dominios y un celular Motorola gris.

Condenaron a un joven por el tr&aacute;fico de coca&iacute;na valuada en 3 mil d&oacute;lares

Condenaron a un joven por el tráfico de cocaína valuada en 3 mil dólares

Más tarde, la pericia química judicial confirmó que la sustancia incautada era clorhidrato de cocaína sin sustancias de corte, con una concentración promedio de principio activo del 81,6%. Del total de 234,87 gramos podían extraerse 1.930,72 dosis umbrales. En la sentencia, la jueza Berros remarcó la ingente aptitud de la carga para dañar la salud pública, destacando que su extrema pureza permitía un notable estiramiento y mayor ganancia comercial.

En cuanto al valor comercial, tomando como parámetro pautas de la AFIP (15.000 dólares el kilo), el cargamento alcanzaba un valor de 3.523,05 dólares, equivalentes a 4.861.809 millones de pesos. Esta cifra fundamentó el agravante del ánimo de lucro y de ganancia fácil.

Como atenuantes, la magistrada valoró la juventud de Insaurralde (31 años al momento del hecho), sus estudios primarios incompletos, la falta de capacitación laboral y su inserción informal con magros ingresos. Dichas condiciones, sumadas a su temprana responsabilidad parental (cuatro hijos al momento del hecho), favorecieron su desmotivación normativa.

Cuatro años de prisión y multa

Por ello, el tribunal consideró justo imponer el mínimo de la escala penal: cuatro años de prisión y una multa de 6.660.225 millones de pesos por tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. Asimismo, se mantuvo la prisión domiciliaria dispuesta el 27 de noviembre de 2025 por la Jueza Federal para resguardar la atención de sus hijos. Cumplirá la pena en su casa en Chajarí, encomendándose la colocación de una tobillera electrónica.

cocaína Joven Chajarí
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