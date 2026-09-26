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Enersa avanza con una obra estratégica de reemplazo de líneas de alta tensión que cruzan el río Paraná

Enersa fortalece un vínculo eléctrico estratégico entre Santa Fe y Entre Ríos a través de nuevas líneas de alta tensión.

26 de septiembre 2026 · 13:07hs
Enersa avanza con una obra estratégica de reemplazo de líneas de alta tensión que cruzan el río Paraná

Enersa avanza con una obra estratégica de reemplazo de líneas de alta tensión que cruzan el río Paraná

Enersa lleva adelante una importante obra de infraestructura eléctrica que permitirá reemplazar conductores de alta tensión correspondientes a las líneas “Paraná I” y “Paraná II”, que atraviesan el río Paraná y vinculan la Estación Transformadora Paraná Norte con las localidades de Rincón y Calchines, en la provincia de Santa Fe.

En cada una de estas líneas se reemplazarán aproximadamente 2.200 metros de conductor, alcanzando una intervención total de unos 4.400 metros. Para ello, se instalarán nuevos conductores de aluminio con alma de acero, especialmente diseñados para este tipo de instalaciones.Al respecto, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó: “Estas líneas estaban dañadas a raíz de un accidente que ocurrió hace más de 30 años. Desde entonces, se hicieron correcciones paliativas y hoy, gracias a las inversiones estratégicas que realiza la Empresa, podemos efectuar el cambio”.Brupbacher explicó, además, que “estas líneas aportan estabilidad y confiabilidad al sistema interconectado, ya que actúan como alimentación alternativa entre nuestra provincia y Santa Fe, en ambos sentidos, ante una falla eléctrica o situaciones de exceso de demanda. Con obras como ésta ponemos de manifiesto la capacidad y eficiencia del personal de Enersa y la tecnología de vanguardia que aplicamos”.

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Sobre el río

El reemplazo de los conductores se realiza mediante un sistema de “tensión controlada”, que permite mantenerlos elevados durante todo el tendido, garantizando la altura libre de navegación y evitando interferencias con las instalaciones existentes.Por tratarse de una vía navegable, Enersa cuenta con la colaboración de Prefectura Naval Argentina.

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A su vez, las instalaciones eléctricas ubicadas por debajo de los conductores permanecerán en servicio durante los trabajos, por lo que la obra no afectará el suministro a los usuarios.Se trata de una inversión que supera los 160 mil dólares y que permitirá recuperar la capacidad nominal de transporte de ambas líneas de Alta Tensión, que hasta el momento operaban con restricciones.Con esta obra, Enersa fortalece un vínculo eléctrico estratégico entre Santa Fe y Entre Ríos, recupera capacidad de transporte y suma mayor respaldo y confiabilidad al sistema eléctrico regional.

Enersa alta tensión energía
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