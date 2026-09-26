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Encontraron en Santa Fe a la joven que era buscada en Paraná

Encontraron en Santa Fe a C.C., la joven buscada en Paraná desde el jueves. Posteriormente fue trasladada a un hospital para corroborar su estado de salud

26 de septiembre 2026 · 08:32hs
Encontraron en Santa Fe a la joven que era buscada en Paraná

Encontraron en Santa Fe a la joven que era buscada en Paraná desde el jueves, según confirmó su familia este viernes. La mujer de 26 años, identificada como C.C., había perdido contacto con sus allegados y su ausencia había motivado una denuncia y un pedido de colaboración para establecer su paradero.

De acuerdo con la información aportada por sus familiares fue localizada descompensada en Santa Fe, en cercanías a calle 25 de Mayo y Junín, alrededor de las 16.30.

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Un vecino la habría reconocido por las imágenes difundidas en redes sociales y dio aviso al 911. Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia hasta el hospital José María Cullen, donde ingresó aproximadamente a las 17 para ser evaluada por profesionales médicos.

Personal de la Brigada Operativa acudió hasta el lugar y constató la presencia de la joven. A partir de allí se solicitó asistencia sanitaria y se dispuso su traslado.

Sin precisiones

En principio, se encontraría en buen estado, aunque por el momento no se brindaron mayores precisiones oficiales sobre su condición ni sobre la asistencia que recibió tras ser encontrada. La aparición puso fin a varias horas de incertidumbre para su entorno, que había solicitado colaboración para localizarla. Tras la denuncia, habían tomado intervención efectivos policiales y la Fiscalía de Paraná.

Santa Fe Paraná Joven
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